다큐3일 ‘안동역 약속’ 채팅창에 ‘폭발물 설치’ 허위 글 남긴 10대 집행유예

지난해 8월 KBS 프로그램 ‘다큐멘터리 3일’을 촬영 중이던 경북 옛 안동역 광장에 폭발물을 설치했다는 허위 글을 올린 10대 남학생에게 집행유예가 선고됐다.

19일 법조계 등에 따르면 서울북부지법 형사8단독 김천수 판사는 지난 12일 공중협박·위계공무집행방해 혐의로 기소된 양모씨(19)에게 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고했다. 양씨에 대한 보호관찰도 함께 명령했다.

양씨는 지난해 8월 주거지인 서울 동대문구에서 KBS 다큐멘터리 채널 유튜브 라이브 방송 ‘안동역에서 다시 만날 수 있을까?’ 실시간 채팅창에 안동역에 폭탄을 설치했다는 취지의 글을 허위로 작성했다.

해당 글을 본 시청자가 경찰에 폭발물 설치 신고를 했고, 신고를 접수한 경북 안동경찰서는 경찰관 50여명을 현장에 투입해 폭발물 수색에 나섰고 시민들을 대피시켰다.

재판부는 “안동역에 모여 있던 다수의 사람이 불안감·불편을 겪고, 경찰력이 크게 낭비됐으며, KBS 다큐멘터리 채널의 촬영이 어려워졌다”고 지적했다.

다만 양씨에게 이전 형사처벌 전력이 없고, 범행 당시 미성년자였던 점, 자신의 잘못을 인정하고 있는 점 등을 양형에 고려했다.

‘다큐 3일’은 2022년에 종영됐지만, 2015년 방영된 ‘안동역 편’에서 기차 여행 중이던 대학생 김유리·안혜연씨와 이지원 촬영감독이 10년 뒤에 다시 만나자고 약속한 장면이 온라인상에서 화제가 되며 특별편이 편성됐다.

약속 날짜인 지난해 8월15일 제작진은 실제로 안동역을 찾았고, 온라인을 통해 소식이 퍼지면서 시민들도 현장에 모였다. 폭발물 신고가 접수되면서 한때 현장이 통제되는 상황이 벌어졌지만, 약속의 당사자인 이 감독과 김씨는 당시 재회한 것으로 전해졌다.