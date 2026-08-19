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[속보] WSJ “트럼프, 김정은과 연내 만남 추진···11월 APEC 가능성”

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 11월 중국에서 열리는 아시아태평양경제협력체 정상회의를 목표로 김정은 북한 국무위원장과의 정상회담을 추진 중인 것으로 알려졌다.

월스트리트저널은 18일 트럼프 대통령이 가능한 한 올가을 내로 김 위원장과의 회담을 성사시키라고 참모들에게 압박을 가하고 있다고 미국 관리들을 인용해 보도했다.

트럼프 대통령은 오는 11월 APEC 정상회의에 참가하기 위해 중국 선전을 방문할 때 김 위원장과 만나는 방안을 비공개로 논의한 것으로 전해졌다.

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[속보] WSJ “트럼프, 김정은과 연내 만남 추진···11월 APEC 가능성”

입력 2026.08.19 08:17

수정 2026.08.19 09:28

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“올 가을 내로 성사시키라고 참모들 압박” 보도

로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 11월 중국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 목표로 김정은 북한 국무위원장과의 정상회담을 추진 중인 것으로 알려졌다.

월스트리트저널(WSJ)은 18일(현지시간) 트럼프 대통령이 가능한 한 올가을 내로 김 위원장과의 회담을 성사시키라고 참모들에게 압박을 가하고 있다고 미국 관리들을 인용해 보도했다. 트럼프 대통령은 오는 11월 APEC 정상회의에 참가하기 위해 중국 선전을 방문할 때 김 위원장과 만나는 방안을 비공개로 논의한 것으로 전해졌다.

트럼프 대통령이 김 위원장과 또다시 만나고 싶어하는 것은 이란에서의 승리가 여전히 요원한 상황에서, 자신의 외교정책을 대표할 만한 결정적 성과를 간절히 찾고 있음을 시사한다고 WSJ는 분석했다.

그러나 미국이 북한의 ‘핵보유국’ 지위를 공식적으로 인정해 주길 요구하고 있는 북한이 트럼프 대통령의 대화 제의에 응할지는 미지수다. 트럼프 대통령은 김 위원장과의 정상회담을 관계 개선의 기회로 여기고 있지만, 전문가들과 일부 미국 관리들은 큰 진전을 기대하기 어려울 것으로 보고 있다고 WSJ는 전했다.

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