이스라엘, 시리아 군 공항 8차례 폭격···미국 “불필요한 긴장 고조”

시리아 북서부에 위치한 군 공항 활주로가 18일(현지시간) 새벽 이스라엘 전투기들로부터 공격받았다.

국영TV는 이날 튀르키예 국경과 가까운 시리아 북서부 이들리브주에 있는 아부 알주후르(알두후르) 군 공항 활주로에 이스라엘군이 8차례 공습했으며, 인명 피해는 없었지만 물적 피해가 발생했다고 전했다.

이스라엘 총리실은 성명을 통해 시리아가 튀르키예군의 주둔을 허용함으로써 “안보 문제에 있어 합의된 현상 유지를 위반하려 했다”며 이스라엘이 해당 기지를 공격했다고 밝혔다. 미 온라인 매체 액시오스에 따르면 이스라엘은 시리아에 대한 공습에 앞서 사전 통보했으며 이는 튀르키예의 군사력 증강을 막기 위한 것이라고 미국에 통보했다.

이 시설은 2012년 이후 운영이 중단된 상태로 현재 시리아 국방부 병력이 주둔하고 있다. 영국에 본부를 둔 시리아 분쟁 감시단체 시리아인권관측소(SOHR)에 따르면 시리아 정부의 주요 후원국인 튀르키예가 해당 기지를 재건하고 있으며 이를 위해 며칠 전 튀르키예 대표단이 공항을 방문했다.

시리아 외교부는 성명에서 이스라엘을 향해 “정당하지 않은 침략 행위이자 시리아의 주권과 영토 보전에 대한 노골적인 침해”라며 국제사회와 유엔 안전보장이사회에 이스라엘을 명확히 규탄해달라고 요구했다.

튀르키예 외교부도 “국제 사회가 이스라엘의 시리아에 대한 공격 확대를 종식하고 국제법을 무시하는 이러한 행위에 대한 책임을 묻기 위해 더욱 단호한 입장을 취해야 한다”고 밝혔다. 튀르키예는 반군 지도자였던 알샤라 대통령이 시리아 정권을 잡는 과정에 반군 세력을 지원하며 깊이 관여했다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 시리아 특사인 톰 배럭 주튀르키예 미국 대사는 엑스를 통해 “이스라엘의 아부 알두후르 공군기지 공습이 확인된 것은 지역 안정에 도움이 되지 않는 불필요한 긴장 고조 행위”라고 지적했다.

바샤르 알아사드 전 시리아 대통령이 축출된 후 이스라엘은 시리아에 수백차례에 공습을 감행하는 등 긴장을 고조시켜왔다. 지난 3월 이스라엘군은 시리아 남부 수와이다에서 발생한 드루즈족 민간인 공격에 대한 보복 조치로 시리아 남부 군사 기지를 타격했다고 밝힌 바 있다. 지난해 7월에도 드루즈족 대상 공격에 대응해 다마스쿠스에 있는 시리아군 총참모부 본부 건물을 폭격했다.