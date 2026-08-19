6년 만에 완전변경돼 돌아왔다…‘디 올 뉴 투싼’ 디자인 첫 공개

차체·휠베이스 대폭 확장, 동급 최고 실내 공간 확보 오프로드 전용 ‘XRT 트림’ 신설

현대자동차가 준중형 스포츠유틸리티차(SUV) 투싼의 5세대 완전변경 모델인 ‘디 올 뉴 투싼’ 내·외장 디자인을 19일 처음 공개했다. 2020년 9월 4세대 출시 이후 약 6년 만이다.

현대차는 이번 5세대 투싼이 현대차 디자인 철학인 ‘아트 오브 스틸’을 바탕으로 강철 특유의 긴장감과 강인한 이미지를 현대적으로 재해석한 결과라고 밝혔다.

우선 차체 크기를 대폭 키우고 실내 거주성을 강화해 동급 최고 수준의 공간 활용성을 갖췄다. 앞 부분은 건축 조명에서 착안한 수직형 H-엣지 라이팅 주간주행등과 수평형 슬림 센터 램프를 배치했다. 센터 램프에는 광원이 겉으로 드러나지 않는 간접 조명 방식을 적용해 입체감을 살렸다. 옆 부분은 사이드 펜더와 리어 도어 볼륨감을 키우고 굵은 캐릭터 라인을 조합해 역동성을 강조했다. 뒷부분에는 3차원 입체 패턴의 프리즘 리어 램프와 볼드한 리어 범퍼를 달아 단단한 인상을 완성했다.

차체 크기는 전장 4700㎜, 전폭 1905㎜, 전고 1685㎜, 축간거리(휠베이스) 2785㎜다. 이전 모델 대비 전장은 60㎜, 휠베이스는 30㎜, 전폭은 40㎜ 늘어났다. 2열 머리 공간(헤드룸)도 기존보다 29㎜ 늘어난 1031㎜를 확보했다. 2열 도어 열림 각도 역시 기존 73도에서 83도로 넓혀 승하차 편의를 높였다.

실내는 좌우 송풍구를 잇는 수평선을 기준으로 크래시패드 상·하단이 분리돼 보이는 플로팅 구조를 택했다. 대형 센터 디스플레이와 슬림 디스플레이, 더블 D컷 운전대를 적용해 운전자 시선 분산을 줄였다. 스마트폰 2대를 동시에 충전할 수 있는 듀얼 무선충전 시스템과 운전석 에어벤트 측면 카드 홀더 등 편의 사양도 대거 탑재했다.

외장 색상은 신규 색상 5종을 포함해 총 8종으로 구성했다. 내장 색상도 기존 블랙 모노톤에 3종을 새로 더해 총 4종을 제공한다.

아웃도어 수요를 겨냥한 ‘XRT 트림’도 함께 선보였다. 전용 프론트 그릴과 두터운 스키드 플레이트를 달았고, 차체 하부에는 단조 카본 패턴을 적용한 블랙 휠 아치 가니시를 둘러 오프로드 특유의 거친 감성을 살렸다. 실내에는 전용 패턴 시트와 바닥 오염을 방지하는 플로어 프로텍션 매트를 적용했다.

현대차 관계자는 “디 올 뉴 투싼은 강인한 디자인과 대폭 넓어진 공간, 일상에서 체감할 수 있는 세심한 설계를 갖춘 모델”이라며 “고객에게 차별화한 SUV 경험을 전달할 것”이라고 말했다.