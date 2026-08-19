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한·미가 하반기 한·미 연합연습인 을지 자유의 방패를 2주에서 1주로 단축하기로 결정했다.

합동참모본부는 19일 "미 측의 제안으로 연습기간과 규모 등을 일부 조정하기로 했다"고 밝혔다.

미국 측은 도널드 트럼프 미국 대통령이 한·미 연합훈련 대폭 축소 방침을 밝힌 이후 훈련 규모 조정 작업에 착수했다.

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[속보] 한·미 UFS 연습, 21일에 조기종료…야외기동훈련 축소

입력 2026.08.19 09:38

수정 2026.08.19 10:23

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  • 강연주 기자

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한미연합훈련 ‘을지 자유의 방패’(UFS)가 실시 중인 가운데 지난 18일 경기 동두천시 주한미군 기지의 스트라이커 장갑차들이 방수 커버로 덮여 있다. 권도현 기자

한미연합훈련 ‘을지 자유의 방패’(UFS)가 실시 중인 가운데 지난 18일 경기 동두천시 주한미군 기지의 스트라이커 장갑차들이 방수 커버로 덮여 있다. 권도현 기자

한·미가 하반기 한·미 연합연습인 을지 자유의 방패(UFS)를 2주에서 1주로 단축하기로 결정했다.

합동참모본부는 19일 “미 측의 제안으로 연습기간과 규모 등을 일부 조정하기로 했다”고 밝혔다. 미국 측은 도널드 트럼프 미국 대통령이 한·미 연합훈련 대폭 축소 방침을 밝힌 이후 훈련 규모 조정 작업에 착수했다.

합참은 “이번 UFS 연습 기간은 17일부터 21일까지로 조정한다”고 밝혔다. 당초 한·미는 오는 21일까지 1부 방어 작전 훈련을 실시하고, 23일부터 27일까지 2부 반격 작전 훈련을 할 계획이었는데 2부를 취소하는 쪽으로 결정한 것이다.

합참은 이어 UFS 기간 예정돼 14건의 있던 야외기동훈련(FTX) 상당수를 축소해 시행하는 쪽으로 검토하고 있다고 밝혔다. 군 당국은 10여 건의 야외기동훈련을 대부분 순연·취소하는 방안을 검토하는 것으로 알려졌다.

합참은 “연합사(한·미연합군사령부)는 전시지휘소를 CP탱고와 캠프 험프리스로 이원화해서 연습을 실시하고 있다”고도 밝혔다. 앞서 주한미군은 트럼프 대통령이 지난 16일(현지시간) SNS에 훈련 축소 기조를 공개적으로 밝힌 직후, 경기 성남에 위치한 전시지휘소인 ‘CP 탱고’의 근무 인력을 축소 운영하기로 결정했다. 이에 따라 조정된 인원들은 CP 탱고가 아닌 평시 지휘시설인 경기 평택 캠프 험프리스로 분산해 연습을 진행하게 된다.

합참은 “앞으로 한·미는 UFS연습 목표 달성과 연합 방위 태세 확립을 위해 다양한 방안을 논의한 후 이를 시행하기로 했다”고 덧붙였다.

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