“그늘도 시민의 기본 권리”···‘그늘보행권’ 선언하고 그늘길 조성 나선 서울시

서울시가 ‘그늘보행권’을 시민이 누려야 할 권리로 보고 도시정책 기본 원칙으로 도입한다. 폭염에도 일상적인 이동 경로에서 그늘이 끊기지 않도록 가로수와 정원, 건물 그늘 등을 공공보행로와 하나의 체계로 연결해 ‘생활권 그늘길’ 조성에 나선다.

서울시는 그늘보행권을 도시기본계획과 생활권계획에 반영하고, 지구단위계획·정비사업·공공건축사업 등 실제 공간을 바꾸는 사업에 단계적으로 적용한다고 19일 밝혔다.

시는 그늘보행권에 대해 “시민이 일상적인 보행 동선에서 일정 수준의 그늘을 끊김 없이 누릴 수 있도록 도시 공간을 계획하고 관리하는 정책 개념”이라고 설명했다. 나무나 그늘막 개수가 아니라 걷고 기다리고 쉬는 동안 실제 그늘의 면적과 지속시간, 연결성을 기준으로 삼는다.

질병관리청 온열질환 응급실감시체계에 따르면 2023~2025년 서울 온열질환자 815명 가운데 길가에서 발생한 환자가 31.4%로 가장 많았다. 이동 중 햇빛 노출을 줄이는 것이 시민 안전과 직결된다는 의미다.

서울시는 보도 6만7029곳, 총 4031㎞를 대상으로 건물과 가로수가 만드는 그늘을 분석했다. 지난해 7월28일 오전 10시부터 오후 5시30분까지 보도를 1ｍ 단위로 나눠 시간대별 햇빛 노출 여부를 살펴봤다.

분석 결과 서울 보도의 평균 햇빛 노출시간은 4시간21분이었다. 전체 구간 중 27.6%는 6시간 이상 햇빛에 노출됐다. 보도의 평균 그늘 비율은 44.4%였다. 건물 그늘이 29.2%포인트, 가로수 그늘이 15.2%포인트를 차지했다. 정오 무렵 건물 그늘이 짧아질 때는 가로수가 부족한 그늘을 보완하는 것으로 나타났다.

서울시는 “보행 그늘을 충분히 확보하려면 가로수만 따로 늘리는 방식에서 벗어나 건물 높이와 위치, 도로 방향, 보도 폭, 식재 공간과 차양시설을 함께 계획해야 한다는 것을 보여준다”고 말했다.

시는 그늘이 필요한 곳을 찾고, 장소 여건에 맞게 만들고, 일상 동선을 따라 잇는 3단계 전략으로 생활권 그늘길을 조성할 계획이다. 나무를 심을 수 있는 곳에는 자연 그늘을 우선 확보한다. 지하 시설물이나 좁은 보도 등에는 계절형 차양과 캐노피, 어닝, 소규모 쉼터를 설치한다.

보행 그늘이 도시공간을 계획하고 조성하는 전 과정에서 지속적으로 확보되도록 계획·사업·평가체계도 마련한다. 그늘 면적과 지속시간, 연결 정도를 평가하는 ‘보행그늘 시뮬레이션’을 통해 사업 전후 그늘 변화를 측정한다. 민간 개발사업의 경우 보행 그늘을 만드는 시설을 설치하면 인센티브를 제공하는 방안을 검토한다.

서울시는 올해부터 2027년까지 시민과 관광객이 많이 이용하거나 그늘이 특히 부족한 생활가로 10곳을 대상으로 시법사업을 추진할 예정이다. 넓은 보도와 좁은 보도, 경사로 등 여건에 맞는 그늘 조성 방식을 적용한 뒤 사업 전후 그늘 면적과 체감온도, 시민 이용률과 만족도를 측정한다. 효과가 확인된 방식은 표준모델로 만들어 2028년부터 서울 전역으로 확대한다.

오세훈 서울시장은 “그늘을 일부 장소에서만 누리는 편의시설이 아니라 시민 건강과 일상을 지키는 도시의 기본 서비스로 만들겠다”고 말했다.