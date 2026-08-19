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‘2026 국토정중앙 청춘양구 배꼽축제’ 28일 개막···서천 레포츠공원 일원서 사흘간

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본문 요약

강원 양구지역의 대표적인 여름 축제인 '2026 국토정중앙 청춘양구 배꼽축제'가 오는 28일부터 30일까지 사흘간 서천 레포츠공원 일원에서 열린다.

축제장 설문조사와 영수증 인증을 통한 굿즈 증정, 임신부와 2026년생 아기를 위한 '새 생명 첫 로그인 이벤트', 국토정중앙점을 다녀오는 건강 트레일 워킹 등 방문객이 직접 참여하는 프로그램도 운영된다.

양구문화재단 관계자는 "축제장에서 일회용품 사용을 줄이기 위해 다회용기를 사용하고, 폐건전지와 종이 팩을 생활용품으로 교환하는 '자원 순환 챌린지'도 진행할 것"이라며 "방문객과 함께 지속 가능한 축제 문화를 만들어가도록 하겠다"고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘2026 국토정중앙 청춘양구 배꼽축제’ 28일 개막···서천 레포츠공원 일원서 사흘간

입력 2026.08.19 10:02

수정 2026.08.19 11:05

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  • 최승현 기자

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각종 공연과 체험 행사 진행

‘다회용기 활용’ 친환경 축제

‘2026 청춘양구 베꼽축제’ 안내 포스터. 양구군 제공

‘2026 청춘양구 베꼽축제’ 안내 포스터. 양구군 제공

강원 양구지역의 대표적인 여름 축제인 ‘2026 국토정중앙 청춘양구 배꼽축제’가 오는 28일부터 30일까지 사흘간 서천 레포츠공원 일원에서 열린다.

축제 기간에는 다양한 공연과 퍼레이드, 체험, 이벤트 등이 다채롭게 펼쳐진다.

국카스텐, 김경호 밴드, 박서진, 김나영 등 유명 가수의 무대와 지역 동아리 공연, 퍼레이드, 뮤지컬 갈라쇼, 코스프레 댄스 등 다양한 축하 무대도 이어진다.

오는 28일과 29일 저녁에는 콘서트에 이어 화려한 불꽃 쇼도 열린다.

행사장 곳곳에서는 비눗방울 파티, 블록·편백 놀이터, 마술쇼, 배꼽 네 컷, 배꼬비 캐릭터 인형 만들기 등 가족 단위 방문객을 위한 체험과 놀이 프로그램이 진행된다.

축제장 설문조사와 영수증 인증을 통한 굿즈 증정, 임신부와 2026년생 아기를 위한 ‘새 생명 첫 로그인 이벤트’, 국토정중앙점을 다녀오는 건강 트레일 워킹 등 방문객이 직접 참여하는 프로그램도 운영된다.

양구문화재단 관계자는 “축제장에서 일회용품 사용을 줄이기 위해 다회용기를 사용하고, 폐건전지와 종이 팩을 생활용품으로 교환하는 ‘자원 순환 챌린지’도 진행할 것”이라며 “방문객과 함께 지속 가능한 축제 문화를 만들어가도록 하겠다”고 밝혔다.

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