서울시, 행정절차 단축으로 정비구역 조합설립 4개월로 줄인다

서울시가 재건축·재개발 등 정비사업 조합 설립에 걸리는 기간을 기존 1년에서 4개월로 줄인다.

서울시는 정비구역을 지정하기 전 추진위원회 단계부터 조합 설립 절차를 병행할 수 있는 ‘조합 설립 공정촉진 개선안’을 18일부터 시행한다고 19일 밝혔다.

서울시는 최근 법률 개정과 규제철폐 142호 시행으로 정비구역 지정 전에도 추진위원회를 구성할 수 있게 됐다. 규제철폐 142호는 정비사업을 추진할 때 구역을 지정하기 전 주민자율 추진위원회를 구성할 수 있도록 하는 규제철폐안으로, 서울시가 지난해 8월 발표했다.

서울시는 추진위원회 구성 단계에서 조합 설립을 위한 동의 요건인 75% 이상을 충족한 정비구역은 구역 지정 전에도 정관 작성과 임원 선정 등 조합 설립 업무를 병행 처리할 수 있도록 했다. 구역 지정 이후 60일 이상 걸리던 추정분담금 통지와 이의신청 기간도 주민 공람 기간과 같은 30일로 줄이고, 창립총회와 병행해 진행할 수 있도록 개선했다.

이에 따라 정비구역 지정 후 조합 설립까지 걸리는 표준처리기한이 365일에서 120일 수준으로 245일 줄어든다.

서울시는 이번 개선안을 지난 18일 모든 자치구에 전달하고 현장에 곧바로 적용한다. 절차가 개선되면서 주민 동의율이 높고 사업 추진 의지가 강한 구역의 주택 공급은 더 빠르게 이뤄질 것으로 보인다.

명노준 서울시 주택실장은 “주민 동의율이 높은 구역은 행정 절차를 과감히 단축해 사업을 앞당기고 2031년까지 31만 호 공급 목표 달성에 속도를 내겠다”고 말했다.