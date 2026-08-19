창간 80주년 경향신문

“이란, 미 제재에도 버틸 것”···트럼프 경제 압박 안 통하나

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미국이 이란에 대한 경제 제재를 전방위로 강화하며 압박하고 있지만 이란은 버티기에 나설 것이라는 분석이 나오고 있다.

폴리티코는 이 같은 상황에서 이란 지도부가 미국의 종전 조건을 수용하기보다 극심한 경제적 고통을 감내할 가능성이 있다고 짚었다.

거시경제 전문 컨설팅 회사 매크로폴리시 퍼스펙티브스의 설립자 줄리아 코로나도는 "미국은 더 많은 재정을 충당하기 위해 점점 더 많은 돈을 써야 하는 상황"이라며 "이 전쟁으로 더 많은 마찰과 공급쇼크로 가득한 더 위험한 세상이 됐다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“이란, 미 제재에도 버틸 것”···트럼프 경제 압박 안 통하나

입력 2026.08.19 10:09

  • 배시은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
조문객들이 18일(현지시간) 이란 테헤란 이맘 호메이니 그랜드 모살라에서 열린 고 아야톨라 알리 하메네이의 추모식에 모여들고 있다. AP연합뉴스

조문객들이 18일(현지시간) 이란 테헤란 이맘 호메이니 그랜드 모살라에서 열린 고 아야톨라 알리 하메네이의 추모식에 모여들고 있다. AP연합뉴스

미국이 이란에 대한 경제 제재를 전방위로 강화하며 압박하고 있지만 이란은 버티기에 나설 것이라는 분석이 나오고 있다.

미 정치 전문 매체 폴리티코는 18일 스콧 베선트 미 재무장관이 이란을 상대로 ‘전례 없는 수준’의 경제적 고립을 다짐했으나 전직 당국자와 외교관, 중동 전문가들은 이 방법으로 이란의 양보와 종전을 끌어낼 수 없다고 본다고 전했다.

중동 지역 대사를 지낸 제임스 제프리는 “이는 지옥 같은 소모전”이라며 “재무부가 제재의 허점을 메우고 적용 범위를 넓히려 하지만 20년에 걸친 제재와 이를 우회해 온 이란의 경험을 고려하면 결정적 한 방이 나오긴 어렵다”고 말했다.

도널드 트럼프 미국 행정부는 유가가 다시 상승하고 미 국채 금리가 거의 20년만에 최고치를 기록한 가운데 중간선거를 맞이한 위기 상황이다. 폴리티코는 이 같은 상황에서 이란 지도부가 미국의 종전 조건을 수용하기보다 극심한 경제적 고통을 감내할 가능성이 있다고 짚었다.

거시경제 전문 컨설팅 회사 매크로폴리시 퍼스펙티브스의 설립자 줄리아 코로나도는 “미국은 더 많은 재정을 충당하기 위해 점점 더 많은 돈을 써야 하는 상황”이라며 “이 전쟁으로 더 많은 마찰과 공급쇼크로 가득한 더 위험한 세상이 됐다”고 말했다.

미국의 강도 높은 제제로 이란 역시 폭발적인 물가 상승과 민생고로 크게 고통받고 있으나 이란과 협상해 본 인사들은 정권을 굴복시키기엔 턱없이 부족하다고 지적했다. 국제위기그룹의 중동 프로그램 부국장 알리 바에즈는 “이란이 경제적 압박을 받는 건 부정할 수 없는 사실”이라면서도 “문제는 ‘임계점’이 있느냐인데 목숨을 걸고 싸우고 있고 국민에게 경제적 고통을 전가하는 데 주저함이 없던 정권에게 임계점이란 존재하지 않는다고 본다”고 분석했다.

폴리티코는 백악관 참모들은 그럼에도 여전히 주도권이 자신들에게 있다고 주장한다고 전했다. 한 당국자는 “가혹한 제재와 가장 성공적 해상봉쇄 중 하나가 이란 경제를 마비시켰고 이란은 완전히 파산 상태가 됐다”며 “대통령이 향후 몇주, 몇달간 더 강력하게 당길 수 있는 손잡이가 아직 많이 남았다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글