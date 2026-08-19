“이란, 미 제재에도 버틸 것”···트럼프 경제 압박 안 통하나

미국이 이란에 대한 경제 제재를 전방위로 강화하며 압박하고 있지만 이란은 버티기에 나설 것이라는 분석이 나오고 있다.

미 정치 전문 매체 폴리티코는 18일 스콧 베선트 미 재무장관이 이란을 상대로 ‘전례 없는 수준’의 경제적 고립을 다짐했으나 전직 당국자와 외교관, 중동 전문가들은 이 방법으로 이란의 양보와 종전을 끌어낼 수 없다고 본다고 전했다.

중동 지역 대사를 지낸 제임스 제프리는 “이는 지옥 같은 소모전”이라며 “재무부가 제재의 허점을 메우고 적용 범위를 넓히려 하지만 20년에 걸친 제재와 이를 우회해 온 이란의 경험을 고려하면 결정적 한 방이 나오긴 어렵다”고 말했다.

도널드 트럼프 미국 행정부는 유가가 다시 상승하고 미 국채 금리가 거의 20년만에 최고치를 기록한 가운데 중간선거를 맞이한 위기 상황이다. 폴리티코는 이 같은 상황에서 이란 지도부가 미국의 종전 조건을 수용하기보다 극심한 경제적 고통을 감내할 가능성이 있다고 짚었다.

거시경제 전문 컨설팅 회사 매크로폴리시 퍼스펙티브스의 설립자 줄리아 코로나도는 “미국은 더 많은 재정을 충당하기 위해 점점 더 많은 돈을 써야 하는 상황”이라며 “이 전쟁으로 더 많은 마찰과 공급쇼크로 가득한 더 위험한 세상이 됐다”고 말했다.

미국의 강도 높은 제제로 이란 역시 폭발적인 물가 상승과 민생고로 크게 고통받고 있으나 이란과 협상해 본 인사들은 정권을 굴복시키기엔 턱없이 부족하다고 지적했다. 국제위기그룹의 중동 프로그램 부국장 알리 바에즈는 “이란이 경제적 압박을 받는 건 부정할 수 없는 사실”이라면서도 “문제는 ‘임계점’이 있느냐인데 목숨을 걸고 싸우고 있고 국민에게 경제적 고통을 전가하는 데 주저함이 없던 정권에게 임계점이란 존재하지 않는다고 본다”고 분석했다.

폴리티코는 백악관 참모들은 그럼에도 여전히 주도권이 자신들에게 있다고 주장한다고 전했다. 한 당국자는 “가혹한 제재와 가장 성공적 해상봉쇄 중 하나가 이란 경제를 마비시켰고 이란은 완전히 파산 상태가 됐다”며 “대통령이 향후 몇주, 몇달간 더 강력하게 당길 수 있는 손잡이가 아직 많이 남았다”고 말했다.