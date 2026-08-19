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청와대 “여의도보다 더큰 용산공원, 일부 청년주택 조성…공원 안 만든다는 게 아냐”

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본문 요약

하준경 청와대 경제수석이 19일 서울 용산공원을 주택 공급 부지로 활용하는 방안을 두고 "이 금싸라기 땅이 잘 이용되는 게 되게 중요하다"며 일부는 청년주택으로 공급할 방침이라고 밝혔다.

하 경제수석은 이날 오전 TV조선 <뉴스퍼레이드>에 출연해 "용산공원 넓이가 91만평으로 여의도보다 더 큰 땅이 있는 것"이라며 이같이 말했다.

하 수석은 "용산구 이쪽을 보시면 여의도만한 땅이 남산에도 있고 용산 미군 반환 부지에도 있다는 건데, 우리가 이 큰 땅을 다 공원으로 만든다는 걸 생각을 해보면 거의 세계적으로 보기 힘든 어마어마한 규모가 될 것"이라고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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청와대 “여의도보다 더큰 용산공원, 일부 청년주택 조성…공원 안 만든다는 게 아냐”

입력 2026.08.19 10:23

수정 2026.08.19 10:38

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  • 민서영 기자

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하준경 청와대 경제성장수석이 지난 5월15일 오후 서울 중구 웨스틴 조선 호텔에서 ‘성장추세 반전을 위한 경제 패러다임 전환’을 주제로 열린 콘퍼런스에서 노벨경제학상 수상자인 피터 하윗 미국 브라운대 명예교수와 대담하고 있다. 연합뉴스

하준경 청와대 경제성장수석이 지난 5월15일 오후 서울 중구 웨스틴 조선 호텔에서 ‘성장추세 반전을 위한 경제 패러다임 전환’을 주제로 열린 콘퍼런스에서 노벨경제학상 수상자인 피터 하윗 미국 브라운대 명예교수와 대담하고 있다. 연합뉴스

하준경 청와대 경제수석이 19일 서울 용산공원을 주택 공급 부지로 활용하는 방안을 두고 “이 금싸라기 땅이 잘 이용되는 게 되게 중요하다”며 일부는 청년주택으로 공급할 방침이라고 밝혔다.

하 경제수석은 이날 오전 TV조선 <뉴스퍼레이드>에 출연해 “용산공원 넓이가 91만평으로 여의도보다 더 큰 땅이 있는 것”이라며 이같이 말했다.

하 수석은 “용산구 이쪽을 보시면 여의도만 한 땅이 남산에도 있고 용산 미군 반환 부지에도 있다는 것”이라며 “이 큰 땅을 다 공원으로 만든다면 거의 세계적으로 보기 힘든 어마어마한 규모가 될 것”이라고 밝혔다. 그는 “그렇게 큰 공원들을 도심에 갖고 있는 런던 같은 도시들을 보면 관리하기가 되게 어렵다. 많은 치안 문제와 사회적으로 비용을 발생시키는 부분도 있다”며 “우리가 이걸 어떻게 쓰는 게 제일 좋은 것인지 한 번 논의해 볼 필요가 있다”고 말했다.

하 수석은 “또 하나의 중요한 문제는 그 밑의 땅이 많이 오염돼 있다는 것”이라며 “이 오염물질을 제거하는 데 드는 돈이 적게는 수천억에서 조 단위로 들어간다. 그런데 만약 여기 일부를 주택으로 쓴다고 하면 땅을 파야 하지 않나. 그러면 그 땅을 파서 흙을 딴 데로 반출해 정화 작업을 할 수 있다”고 밝혔다.

하 수석은 그러면서 “주택을 만든다는 것이 공원을 안 만든다는 뜻은 아니다”라며 “(용산공원 주택 공급이) 후손한테 좋은 거주 공간을 물려주면서 동시에 좋은 환경을 물려주는 길이 아닌가”라고 말했다. 그는 “어느 부분은 공원이 될 수 있고 어느 부분은 임대주택이라고 말씀하셨지만 저희는 청년주택이라고 생각하고 있다”며 “공공의 자산이라고 생각하는 것이고, 젊은이들이 잘 이용해서 결혼도 하고 출산도 할 수 있게 하는 걸 생각하고 있는 것”이라고 밝혔다.

하 수석은 또 오세훈 서울시장이 주장하는 재건축·재개발 규제 완화 주장에 대해선 “재건축이나 재개발을 반대하는 건 아니다”라며 “기본적으로 재개발·재건축이 시간이 굉장히 오래 걸린다. 이해관계도 복잡하고, 새로 생기는 주택의 수가 아주 많지 않다는 이야기도 많이 있다”고 말했다. 그는 “지금 젊은이들의 주거 상황이 너무 안 좋기 때문에 여러 가지 방법을 다 찾아봐야 된다, 모든 선택지를 놓고 우리가 생각을 해봐야 된다는 의미에서 신규 택지도 이야기하는 것”이라고 밝혔다.

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