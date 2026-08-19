청와대 “여의도보다 더큰 용산공원, 일부 청년주택 조성…공원 안 만든다는 게 아냐”

하준경 청와대 경제수석이 19일 서울 용산공원을 주택 공급 부지로 활용하는 방안을 두고 “이 금싸라기 땅이 잘 이용되는 게 되게 중요하다”며 일부는 청년주택으로 공급할 방침이라고 밝혔다.

하 경제수석은 이날 오전 TV조선 <뉴스퍼레이드>에 출연해 “용산공원 넓이가 91만평으로 여의도보다 더 큰 땅이 있는 것”이라며 이같이 말했다.

하 수석은 “용산구 이쪽을 보시면 여의도만 한 땅이 남산에도 있고 용산 미군 반환 부지에도 있다는 것”이라며 “이 큰 땅을 다 공원으로 만든다면 거의 세계적으로 보기 힘든 어마어마한 규모가 될 것”이라고 밝혔다. 그는 “그렇게 큰 공원들을 도심에 갖고 있는 런던 같은 도시들을 보면 관리하기가 되게 어렵다. 많은 치안 문제와 사회적으로 비용을 발생시키는 부분도 있다”며 “우리가 이걸 어떻게 쓰는 게 제일 좋은 것인지 한 번 논의해 볼 필요가 있다”고 말했다.

하 수석은 “또 하나의 중요한 문제는 그 밑의 땅이 많이 오염돼 있다는 것”이라며 “이 오염물질을 제거하는 데 드는 돈이 적게는 수천억에서 조 단위로 들어간다. 그런데 만약 여기 일부를 주택으로 쓴다고 하면 땅을 파야 하지 않나. 그러면 그 땅을 파서 흙을 딴 데로 반출해 정화 작업을 할 수 있다”고 밝혔다.

하 수석은 그러면서 “주택을 만든다는 것이 공원을 안 만든다는 뜻은 아니다”라며 “(용산공원 주택 공급이) 후손한테 좋은 거주 공간을 물려주면서 동시에 좋은 환경을 물려주는 길이 아닌가”라고 말했다. 그는 “어느 부분은 공원이 될 수 있고 어느 부분은 임대주택이라고 말씀하셨지만 저희는 청년주택이라고 생각하고 있다”며 “공공의 자산이라고 생각하는 것이고, 젊은이들이 잘 이용해서 결혼도 하고 출산도 할 수 있게 하는 걸 생각하고 있는 것”이라고 밝혔다.

하 수석은 또 오세훈 서울시장이 주장하는 재건축·재개발 규제 완화 주장에 대해선 “재건축이나 재개발을 반대하는 건 아니다”라며 “기본적으로 재개발·재건축이 시간이 굉장히 오래 걸린다. 이해관계도 복잡하고, 새로 생기는 주택의 수가 아주 많지 않다는 이야기도 많이 있다”고 말했다. 그는 “지금 젊은이들의 주거 상황이 너무 안 좋기 때문에 여러 가지 방법을 다 찾아봐야 된다, 모든 선택지를 놓고 우리가 생각을 해봐야 된다는 의미에서 신규 택지도 이야기하는 것”이라고 밝혔다.