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‘오디세이 아이맥스 대란’ 10만원대 영화관 티켓에 팔 걷은 영진위···“암표상 잡는다”

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본문 요약

영화진흥위원회가 아이맥스, 돌비 시네마 등을 영화상영관 특별관의 입장권 암표 관련 제보 접수에 나섰다.

영진위는 19일 영화관 입장권 부정거래 실태를 파악하고, 관객 피해를 예방하기 위해 암표 관련 제보를 상시 접수한다고 밝혔다.

중고 거래 플랫폼이나 SNS 등에서 암표 거래 게시글을 확인하거나, 매크로 이용이 의심되는 대량 예매 사례를 알게 된 경우 등이 제보 대상이다.

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‘오디세이 아이맥스 대란’ 10만원대 영화관 티켓에 팔 걷은 영진위···“암표상 잡는다”

입력 2026.08.19 10:24

수정 2026.08.19 10:34

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  • 전지현 기자

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영진위, 암표 제보 접수···근절 대책 마련 나서

영화 관람객들이 지난 11일 서울 시내의 한 영화관에서 포토존을 지나가고 있다. 문재원 기자

영화 관람객들이 지난 11일 서울 시내의 한 영화관에서 포토존을 지나가고 있다. 문재원 기자

영화진흥위원회가 아이맥스(IMAX), 돌비 시네마(Dolby Cinema) 등을 영화상영관 특별관의 입장권 암표 관련 제보 접수에 나섰다.

영진위는 19일 영화관 입장권 부정거래 실태를 파악하고, 관객 피해를 예방하기 위해 암표 관련 제보를 상시 접수한다고 밝혔다.

중고 거래 플랫폼이나 SNS 등에서 암표 거래 게시글을 확인하거나, 매크로(반복 입력 등으로 입장권을 대량으로 사들이는 프로그램) 이용이 의심되는 대량 예매 사례를 알게 된 경우 등이 제보 대상이다.

최근 크리스토퍼 놀런 감독의 신작 <오디세이> 개봉 후 아이맥스 티켓을 웃돈을 얹어 10만원 대에 판매하는 사례가 나왔다. 일부 판매자는 상영 회차당 10장이 넘는 티켓을 판매하는 등 매크로 프로그램 사용이 의심되는 사례도 나타났다.

제보를 희망하는 관객은 영화명과 상영관, 상영 일시, 좌석 정보와 함께 암표 판매 게시물이나 대화 내역 등 자료를 첨부해 제보 접수용 이메일(justice@kofic.or.kr)로 제출하면 된다.

영진위 공정성장센터는 “일부 암표상의 부당 이득 취득 행위는 영화 관객의 정당한 관람 기회를 박탈하고 산업 전반의 신뢰를 훼손하는 심각한 문제”라고 밝혔다.

제보 자료는 암표 관련 실태를 파악해 향후 암표 근절대책을 세우기 위한 기초자료로 사용될 예정이다.

영화관 티켓이 11만원 암표에 사이트 대기는 9000번대···대체 ‘용아맥’이 뭐길래

“아, 잡았다!” 11일 오전 9시59분, 서울 용산구 CGV용산아이파크몰 로비에서 A씨가 환호성을 질렀다. 그는 곧바로 상영관 안으로 발걸음을 옮겼다. 영화 <오디세이>가 상영되기 직전 아이맥스(IMAX)관의 취소표를 현장에서 잡은 것이다. <오디세이> 아이맥스 상영관이 연일 매진되면서 10만원을 넘는 암표가 등장하는가 하면 영화관 로비에서 대기하며...

https://www.khan.co.kr/article/202608120600151

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