“천상의 화원에서 꽃 숲을 걸어 보세요”···‘정선 함백산 야생화 축제’ 22일 개막

강원 정선군은 오는 22일부터 29일까지 고한읍 일원과 만항재 정상에서 ‘2026 정선 함백산 야생화 축제’를 개최한다고 19일 밝혔다.

정선군 고한읍과 태백시의 경계에 자리 잡고 있는 함백산(해발 1573m)은 국내 최대 규모의 야생화 군락지로 알려져 있다.

200여종의 야생화가 군락을 이루며 자라고 있어 ‘천상의 화원’으로 불린다.

올해 축제의 부제는 ‘만항재, 가장 높은 고갯길에서 꽃 숲을 거닐다’이다.

여름 고산지대에 아름다운 야생화가 피어난 가운데 걷기, 음악, 추리, 힐링이 어우러진 참여형 생태문화축제를 선보인다.

오는 22일 오전 11시 만항재 삼거리에서는 함백산 산신제가 봉행 된다.

같은 날 오후 6시 고한 구공탄 시장 특설무대에서는 개막공연인 ‘여는 소리’가 이어진다.

올해 가장 눈에 띄는 변화는 ‘추리 콘텐츠’의 전면도입이다.

아가사 크리스티 원작 영화를 무료로 감상할 수 있는 ‘추리 영화 위켄드’, 셜록 홈스에 도전하는 타임어택 방식의 ‘대한민국 추리왕 결정전’, 만항재 야생화 엽서 속 꽃의 정체를 맞히는 ‘수수께끼의 식탁’ 등의 프로그램이 고한읍 곳곳에서 진행된다.

만항재 산상의 화원 일대에서는 축제 기간 내내 ‘함백산 야생화 사진전’과 ‘야생화·다육식물 전시’가 열린다.

울창한 숲속 무대에서 열리는 ‘숲속 작은 음악회’에서는 포크, 재즈, 인디 등 다양한 장르의 가수들이 참여해 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 힐링 무대를 선사한다.

이와 함께 야생화 만다라 만들기, 아로마 손 마사지, 나만의 꽃다발 만들기, 야생화 타로, 싱잉볼 명상, 숲속 인문학, BOOK크닉, 들꽃 그리기 등 8종의 힐링·예술 체험 프로그램이 만항재 곳곳에서 운영된다.

박정수 함백산야생화축제위원회 위원장은 “무더운 여름, 시원한 고산지대인 함백산에서 가족·친구·연인과 함께 특별한 추억을 만드시길 바란다”고 말했다.