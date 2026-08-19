청년의 시선으로 불평등·차별·생태위기 들여다본다···전주서 청년인권영화제

9월 3~5일···청년식탁 사잇길 주관 전국 공모 531편 가운데 21편 상영 영화·포럼·수라갯벌 사진전도 열려

청년의 시선으로 불평등과 차별, 생태위기 등 우리 사회의 인권 현실을 들여다보는 영화제가 전북 전주에서 열린다.

전북 사잇길 청년인권영화제 집행위원회는 ‘제1회 전북 사잇길 청년인권영화제’를 다음달 3일부터 5일까지 전주디지털독립영화관과 전북대 삼성문화회관 건지아트홀 등에서 연다고 19일 밝혔다. 청년식탁 사잇길이 주관하고 전북도가 후원한다.

표어는 ‘공감, 人 Side : 곁에서 안으로’다. 타인의 고통을 관망하는 데 그치지 않고 소외된 존재의 삶으로 들어가 연대하자는 뜻을 담았다.

전국에서 출품된 단편·독립영화 531편 가운데 예심을 거쳐 21편(개막작 2편·본선 경쟁작 12편·로컬섹션 4편·특별세션 3편)이 상영된다. 작품들은 청년 세대의 주거·노동·젠더 문제에서 나아가 사회적 약자와 비인간 생명으로 인권의 시야를 넓혔다. <놀이터>와 <민달팽이 소녀>는 청년 주거 빈곤을, <월남보살>은 이주배경 청소년의 정체성을 다룬다. <살처분>은 조류인플루엔자 살처분 현장의 노동 실태를, <금순>과 <늙은 면허>는 노인의 문해권과 이동권을 조명한다.

인권의 지평은 생태계로 확장된다. 2일 전야제에서는 새만금시민생태조사단이 제작한 다큐멘터리 <미디어로 행동하라! in 새만금-새, 사람 행진>을 상영하고 관객과의 대화(GV)를 진행한다. 수라갯벌 생태 사진전과 습지보호지역 지정 촉구 서명운동도 병행한다.

청년 당사자가 인권 문제를 논의하는 공론장도 마련된다. 3일 청년인권포럼 ‘이건 아니지’에는 박진 전 국가인권위원회 사무총장이 참여해 청년 인권의 사각지대를 짚고 대안을 모색한다. 논의된 정책 제언은 행정기관에 전달할 예정이다. 집행위가 전북 청년 180명을 대상으로 벌인 설문에서는 응답자의 57.9%가 차별과 부당함을 사회적 문제로, 38.2%가 개인적·사회적 요인이 복합된 문제로 인식하는 것으로 나타났다.

본선 심사는 황윤 감독과 김탁환 소설가가 맡아 금·은·동상, 전북대 총장상, 관객상 등 5개 부문을 시상한다. 집행위는 수상작에 대한 후속 창작 지원을 통해 청년 영화인들의 차기작 제작을 뒷받침할 계획이다.

김회인 집행위원장은 “청년의 프레임에는 불안정한 자신의 삶뿐 아니라 쉽게 호명되지 못한 소외된 존재들의 현실까지 담겨 있다”며 “서로의 곁에 서는 데 그치지 않고 각자의 삶 안으로 한 걸음 더 들어가는 실천적 만남의 장이 되길 바란다”고 말했다.