300년간 단종의 영월 장릉 지킨 돌, 고향은 제천 송학산이었다

조선 왕릉의 봉분 앞에는 돌로 만든 신하와 말·양·호랑이, 어둠을 밝히는 장명등 같은 석물이 늘어서 왕의 사후 공간을 지켰다. 숙부에게 왕위를 빼앗겨 물러난 지 243년 만에 복위된 단종의 능은 추존왕릉을 제외한 조선왕릉 가운데 유일하게 강원도에 조성됐다. 이 비운의 왕을 300년 넘게 지켜온 돌들은 어디에서 왔을까.

국가유산청 국립문화유산연구원은 고문헌과 현장조사, 과학적 분석을 종합해 영월 장릉 석물 제작에 사용된 석재의 공급지를 충북 제천 송학산 일대로 확인했다고 19일 밝혔다.

조선 제6대 왕 단종(1441~1457)은 어린 나이에 왕위에 올랐지만 1455년 숙부 수양대군에게 왕위를 넘겼다. 노산군으로 강등돼 영월로 유배된 뒤 1457년 생을 마쳤다. 그는 숙종 때인 1681년 노산대군으로 추봉되고, 1698년 복위된 뒤에야 능호 ‘장릉’을 얻었다.

기존 노산대군묘를 왕릉 형식으로 정비한 과정은 <단종장릉봉릉도감의궤>에 담겼다. 의궤에 따르면 선조 때 설치된 문석인과 망주석은 다시 다듬어 썼고, 혼유석과 고석, 장명등, 석마·석양·석호는 새로 제작했다. 연구원이 석물을 훼손하지 않는 비파괴 방식으로 조사한 결과 모두 흑운모화강암으로 확인됐다.

강원도에 자리한 장릉은 왕릉 정비에 필요한 석재를 능 인근에서 확보해야 했다. 의궤에는 먼저 영월 일대를 조사했으나 알맞은 돌을 찾지 못해 제천 북면 정암의 부석소로 이동한 뒤, 석질을 확인하고 이곳을 채석지로 선정했다는 기록이 남아 있다. 연구원은 지명과 고지도를 대조해 현재 제천시 송학면 시곡리 정암마을을 유력한 후보지로 좁혔다. 이곳 송학산은 과거 화강암 채석장 8곳이 운영된 지역이다. 현장조사에서 채석 흔적이 확인됐고, 송학산 암석은 장릉 석물과 같은 흑운모화강암이었다. 의궤에 적힌 능소와 부석소 사이 거리 약 60리(24㎞)도 실제 거리와 대체로 일치했다.

연구원은 결과를 올해 안에 학술지에 발표하고, 석조문화유산의 석재 산지와 제작 기술을 밝히는 연구를 이어가 복원용 석재 선정의 과학적 근거로 활용할 계획이다.

1690만 관객을 모아 역대 박스오피스 2위에 오른 영화 <왕과 사는 남자>의 흥행으로 단종의 비극적 삶도 다시 주목받았다. 관심은 영월 방문으로 이어져 장릉과 청령포 입장객은 개봉 이후 지난해 같은 기간보다 각각 752%, 640% 늘었다.