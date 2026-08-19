동해시·한국전력, 송전탑 활용한 산불 감시망 구축···2곳에 무인카메라 설치

감시 사각지대 최소화, 조기 대응력 강화

강원 동해시는 한국전력 강원본부와 함께 송전탑을 활용한 산불 감시망 구축 사업을 추진한다고 19일 밝혔다.

동해시는 우선 오는 9월까지 지흥동과 귀운동 등 산불 취약지역 가운데 가시권이 확보되는 송전탑 2곳에 ‘산불 무인 감시카메라’를 설치하기로 햇다.

이곳에서 수집된 실시간 감시 영상은 동해시청 산불상황실과 재난안전상황실, 산불방지 정보통신기술(ICT) 플랫폼과 연계돼 산불 발생 시 신속한 상황 판단과 조기 대응을 돕는 역할을 한다.

이번 사업은 기후변화로 늘어나는 산불 위험에 대응해 송전탑 인프라로 감시 사각지대를 해소하고자 마련됐다.

이를 위해 동해시는 지난달 한국전력 강원본부와 업무협약을 체결하고 산불감시 영상 공유, 조기 대응 시스템 구축 협력, 산불 예방 합동 점검 등에 뜻을 모았다.

정인화 동해시 녹지과장은 “기존 송전탑 인프라를 적극 활용해 예산 절감과 감시 효율성 극대화라는 두 마리 토끼를 잡았다”며 “앞으로도 관계기관과의 협력을 바탕으로 시민의 생명과 재산을 보호하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.