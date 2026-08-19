[속보] 미 국방부 “한미연합훈련 대폭 축소 중···트럼프 지시 이행 적극 노력”

미국 국방부는 18일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령의 지시에 따라 한미 연합훈련 ‘을지 자유의 방패’(UFS) 기간을 단축하는 등 훈련 규모를 대폭 축소했다고 공식 발표했다.

미 국방부는 이날 성명을 통해 트럼프 대통령과 피트 헤그세스 국방장관의 지시에 따라 “국방부는 전술적 역량을 강화하는 훈련은 계속하되 ‘을지 자유의 방패’를 대폭 축소했다”고 밝혔다.

이번 훈련은 예정했던 것보다 일주일 앞당겨 오는 21일 종료될 예정이라고 미 국방부는 설명했다.

미 국방부는 “관련 기동 훈련은 축소됐으며, 일부 훈련은 취소되거나 시뮬레이션으로 전환됐다”고 전했다. 다만 이번 조정에도 불구하고 “필수적인 대비 태세와 훈련 목표는 유지된다”며 “미군의 훈련 목표에 어떤 차질도 없을 것”이라고 밝혔다.

미 국방부는 전날 트럼프 대통령의 한미연합훈련 축소 지시와 관련해 “군통수권자의 지시 이행에 적극 노력하고 있다”는 입장을 내놓은 바 있다.

합동참모본부는 19일 “미 측의 제안으로 연습기간과 규모 등을 일부 조정하기로 했다”며 “이번 UFS 연습 기간은 17일부터 21일까지로 조정한다”고 밝혔다.