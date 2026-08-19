강원용 목사 20주기 추모 행사 ‘내일을 위한 노래’ 22일 개최

여해 강원용(1917~2006) 목사 20주기 추모 행사가 열린다. ‘여해와함께’는 추모 모임 ‘내일을 위한 노래’를 22일 오후 3시 서울 경동교회 본당에서 개최한다고 19일 알렸다.

여해와함께는 “한 시대의 푯대로 살아온 강원용 목사의 삶을 반추하고, 그가 남긴 사랑과 평화, 대화의 정신이 ‘지금, 여기’ 우리 사회와 교회 안에서 어떻게 살아 숨 쉬게 할 것인지를 성찰하려 자리를 마련했다”고 했다. -

여해와 함께는 “우리 사회의 대립과 갈등을 극복하고 강 목사의 ‘사이·너머’, ‘인간화’, ‘대화와 화해’ 정신을 실천적 유산으로 이어가려는 자리”라며 “험난한 격동의 세월을 대화의 힘으로 인간화의 길, 평화의 길을 열어오신 여해 목사님을 치열한 삶을 기릴 것”이라고 했다.

박명림 대화문화아카데미 이사장은 ‘사이·너머 인간화’, 법륜 스님(평화재단 이사장)은 ‘대화와 화해, 그 숭고한 뜻’, 안재웅 목사(YMCA 전국연맹 이사장)은 ‘세상을 향한 에클레시아‘를 주제로 각각 메시지를 발표한다.

여해와 함께는 강 목사의 생전 육성 메시지를 청취하는 축도 시간도 마련했다. 경동2부 성가대 중창단, 씨튼수녀회 중창단, 박수길 성악가, 이정희 무용단이 공연한다.

강 목사의 어록·화보 전시전 ‘빈 들에서 외치는 소리’도 30일까지 경동교회 안 ‘경동갤러리’에서 진행한다.