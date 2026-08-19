[단독] 한·미 연합연습 기간 축소에도…전작권 평가 17~18일 끝냈다

도널드 트럼프 미국 대통령의 한·미 연합연습 축소 지시에 따라 연합연습 을지 자유의 방패(UFS) 기간이 절반으로 줄어든 가운데, 한·미가 전시작전통제권(전작권) 전환을 위한 공동 평가 절차를 17~18일 간 모두 마친 것으로 확인됐다. 이번 평가는 야외기동훈련(FTX)과 무관한 것으로도 알려졌다.

19일 경향신문 취재를 종합하면, 한·미 양국은 지난 17~18일 이틀간 전작권 전환을 위해 사전에 계획했던 공동 평가 절차를 모두 마무리했다.

이번에 실시된 평가는 전작권 전환 시 한국군이 한·미 연합군을 직접 지휘할 수 있는 역량을 갖췄는지 검증하는 지휘소연습(CPX)을 중심으로 진행된 것으로 파악됐다. CPX는 가상의 시뮬레이션 시스템을 기반으로 지휘부의 통제 능력 등을 평가하는 방식이다.

이번 평가는 실제 병력과 장비가 움직이는 야외기동훈련(FTX)과 무관한 것으로 전해졌다. 이에 따라 UFS 기간에 예정됐던 야외기동훈련의 순연 및 취소를 검토하는 현 상황과는 별개로 전작권 전환을 위한 계획된 평가를 차질 없이 진행할 수 있었던 것으로 알려졌다.

한·미 양국이 UFS 연습 기간을 기존 2주에서 1주로 줄이기로 합의하면서 군 안팎에서는 전작권 전환을 위한 평가 및 검증 절차에 차질이 생기는 것 아니냐는 우려가 제기돼 왔다. 그러나 한·미 군 당국은 사전 협의를 통해 17~18일 이틀간 필요한 평가를 집중적으로 실시함으로써 전작권 전환 평가 및 검증을 위한 연속성을 확보한 것으로 보인다.

군 당국은 전작권 전환 검증에 필요한 야외 실기동 평가의 경우 특정 연습 기간에 국한되지 않고 연중 지속해서 시행해 오고 있는 것으로 전해졌다.

국방부 관계자는 “연합연습 및 훈련 축소로 인해 전작권 회복을 추진하는데 미치는 영향은 없다”며 “올해 하반기에 진행될 한·미안보협의회(SCM)에서 FOC(완전운용능력) 검증을 완료하기 위해 한·미가 긴밀하게 협력해 나갈 것”이라고 밝혔다.

앞서 한·미는 지난해 11월 SCM에서 전작권 전환 후 한·미연합사령부를 대신하는 미래연합군사령부 구축을 위한 3단계 검증 가운데 2단계인 FOC 검증을 올해 11월 SCM까지 완료하기로 했다. FOC 검증을 마무리하면 한·미 국방장관은 SCM에서 전작권 전환 목표 연도를 도출하게 된다. 이후 FMC 검증까지 마치면 양국 국방장관이 양국 대통령에게 전작권 전환 일자를 건의한다.