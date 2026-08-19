창간 80주년 경향신문

중국 “왕이, 한국·인도네시아 방문”…한국보다 하루 늦게 발표

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

중국 외교부가 19일 왕이 중국 공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장이 한국과 인도네시아를 방문한다고 밝혔다.

중국 외교부의 왕 부장 방한 발표는 한국 외교부의 발표보다 하루 늦게 이뤄졌다.

한국 외교부는 전날 왕 부장이 방한해 조현 외교부 장관과 한중 외교장관 회담 및 공식 만찬을 갖고 이재명 대통령을 예방한다고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

중국 “왕이, 한국·인도네시아 방문”…한국보다 하루 늦게 발표

입력 2026.08.19 11:01

구글 선호 매체로 추가
왕이 중국 공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장이 2026년 5월 26일 뉴욕 유엔 본부에서 기자회견을 진행하고 있다./로이터 연합뉴스

왕이 중국 공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장이 2026년 5월 26일 뉴욕 유엔 본부에서 기자회견을 진행하고 있다./로이터 연합뉴스

중국 외교부가 19일 왕이 중국 공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장이 한국과 인도네시아를 방문한다고 밝혔다.

중국 외교부 대변인은 이날 “조현 한국 외교장관과 수기오노 인도네시아 외교장관의 초청에 응해 왕이 외교부장은 19∼22일 한국과 인도네시아를 방문한다”고 발표했다. 대변인은 왕 부장의 한국 방문 일정은 19∼20일이라고 전했다.

왕 부장의 단독 방한은 2021년 9월 이후 약 5년 만이며, 한·중 외교장관 회담은 지난해 9월 베이징에서 열린 이후 약 11개월 만에 개최된다.

중국 외교부의 왕 부장 방한 발표는 한국 외교부의 발표보다 하루 늦게 이뤄졌다. 한국 외교부는 전날 왕 부장이 방한해 조현 외교부 장관과 한중 외교장관 회담 및 공식 만찬을 갖고 이재명 대통령을 예방한다고 밝혔다. 린젠 중국 외교부 대변인은 전날 정례 브리핑에서 왕 부장 방한 여부를 확인하는 질문에 확답하지 않고 “적절한 때가 오면 밝히겠다”고 말했다.

중국 외교부에 따르면 왕 부장은 방한 일정을 마친 뒤 인도네시아로 이동해 중국-인도네시아 포괄적 전략 대화 메커니즘 제1차 회의를 주재하고, 둥쥔 중국 국방부장과 함께 중국-인도네시아 외교·국방 2+2 대화 메커니즘 제2차 장관급 회의에 참석한다.

비동맹 외교 전통을 갖고 있는 인도네시아는 중국과 밀접한 관계를 유지하면서 미·일과도 군사적으로 협력하고 있다. 다만 외국과 동맹 관계는 맺지 않고 있다.

인도네시아 정부는 지난 5월 일본과 국방장관 회담을 갖고 방위산업 등 국방 협력을 강화하기로 했다. 2022년부터 미국과 함께 다국적 군사 훈련인 ‘슈퍼 가루다 실드’ 훈련을 주관하고 있다. 인도네시아는 이달 12일에는 중국과 대만해협 동쪽에서 합동훈련을 실시했다. 인도네시아 정부는 해당 훈련은 ‘전투 훈련’이 아닌 ‘통항훈련’이라고 밝혔다.

왕이 중국 외교부장, 오늘 5년 만에 방한···‘종전 다자 논의’ 주목

왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장이 19일 1박2일 일정으로 방한한다. 외교부에 따르면 왕 부장은 이날 오후 입국해 조현 외교부 장관과 한·중 외교장관 회담 및 공식 만찬을 하고 양국 관계, 한반도 정세, 지역 및 국제 문제 등에 대해 의견을 교환할 예정이다. 왕 부장의 방한은 2021년 9월 이후 약 5년 만이다. 한·중 외교장관 회담...

https://www.khan.co.kr/article/202608190746011

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글