중국 “왕이, 한국·인도네시아 방문”…한국보다 하루 늦게 발표

중국 외교부가 19일 왕이 중국 공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장이 한국과 인도네시아를 방문한다고 밝혔다.

중국 외교부 대변인은 이날 “조현 한국 외교장관과 수기오노 인도네시아 외교장관의 초청에 응해 왕이 외교부장은 19∼22일 한국과 인도네시아를 방문한다”고 발표했다. 대변인은 왕 부장의 한국 방문 일정은 19∼20일이라고 전했다.

왕 부장의 단독 방한은 2021년 9월 이후 약 5년 만이며, 한·중 외교장관 회담은 지난해 9월 베이징에서 열린 이후 약 11개월 만에 개최된다.

중국 외교부의 왕 부장 방한 발표는 한국 외교부의 발표보다 하루 늦게 이뤄졌다. 한국 외교부는 전날 왕 부장이 방한해 조현 외교부 장관과 한중 외교장관 회담 및 공식 만찬을 갖고 이재명 대통령을 예방한다고 밝혔다. 린젠 중국 외교부 대변인은 전날 정례 브리핑에서 왕 부장 방한 여부를 확인하는 질문에 확답하지 않고 “적절한 때가 오면 밝히겠다”고 말했다.

중국 외교부에 따르면 왕 부장은 방한 일정을 마친 뒤 인도네시아로 이동해 중국-인도네시아 포괄적 전략 대화 메커니즘 제1차 회의를 주재하고, 둥쥔 중국 국방부장과 함께 중국-인도네시아 외교·국방 2+2 대화 메커니즘 제2차 장관급 회의에 참석한다.

비동맹 외교 전통을 갖고 있는 인도네시아는 중국과 밀접한 관계를 유지하면서 미·일과도 군사적으로 협력하고 있다. 다만 외국과 동맹 관계는 맺지 않고 있다.

인도네시아 정부는 지난 5월 일본과 국방장관 회담을 갖고 방위산업 등 국방 협력을 강화하기로 했다. 2022년부터 미국과 함께 다국적 군사 훈련인 ‘슈퍼 가루다 실드’ 훈련을 주관하고 있다. 인도네시아는 이달 12일에는 중국과 대만해협 동쪽에서 합동훈련을 실시했다. 인도네시아 정부는 해당 훈련은 ‘전투 훈련’이 아닌 ‘통항훈련’이라고 밝혔다.