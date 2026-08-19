서울시청 앞 ‘더 플라자’, 2029년 최고급 호텔로 돌아온다…9월30일 영업 중단

개관 50주년 맞아 전면 리모델링 고객 감사 ‘스위트 이벤트’도 진행

서울시청 앞에 위치한 호텔 ‘더 플라자’가 개관 50주년을 맞아 전면 리모델링에 들어간다. 다음달 30일 영업을 중단한 뒤 2029년 새 모습으로 문을 연다.

한화호텔앤드리조트는 호텔 경쟁력을 강화하고 고객 편의성을 높이기 위해 더 플라자를 리모델링한다고 19일 밝혔다. 1976년 10월 개관한 더 플라자는 2010년 5월부터 약 6개월간 리모델링을 거쳐 같은 해 11월 다시 문을 열었다. 이번에 16년 만에 대규모 리모델링 공사를 하는 것이다. 더 플라자는 9월30일자로 영업을 중단하고, 내년 초 공사를 시작해 2029년까지 공사를 마치는 게 목표다.

이번 공사는 최고급 객실 확대와 프리미엄 비즈니스 공간 조성, 세계적 수준의 파인다이닝 레스토랑 유치, 문화·예술 콘텐츠 강화, 시민 휴식 공간 확대를 목표로 한다.

디럭스 위주의 객실은 최고급 스위트 객실로 바꾸고, 객실 내 업무 공간을 마련한다. 업무상 미팅이 잦은 이용객 특성을 반영해 클럽라운지의 격을 높이고 공간도 대폭 확장한다. 서울의 상징 중 하나가 된 호텔 외관은 현재 모습을 유지한다.

또한 호텔 외벽에 옥상으로 이동하는 전용 승강기를 설치해 이용객이 아닌 사람도 옥상정원을 이용할 수 있도록 할 계획이다. 서울시청, 광화문, 경복궁, 덕수궁, 청와대 등을 한눈에 볼 수 있는 전망대로 꾸며진다.

이번 리모델링은 서울시 소공1·2·3지구 통합 개발 사업의 일환으로 진행되는 것이다. 1지구 더 플라자, 2지구 한화빌딩, 3지구 한화금융플라자를 전면 재단장한다. 한화호텔앤드리조트 관계자는 “현재 건축 허가를 받은 상태로 건축물 해체 심의 등 후속 절차가 진행 중”이라며 “지방자치단체 등과 협의해 2029년 공사를 마무리 지을 계획”이라고 밝혔다.

더 플라자는 영업 중단을 앞두고 고객 감사 행사를 진행한다. 더 플라자와의 추억이 담긴 사진과 사연을 이달 31일까지 더 플라자 공식 SNS에 올리거나 호텔에 제출하면 플라자 스위트 숙박권(9월 중 투숙) 등을 증정한다. 당첨자는 다음달 4일 발표한다. 한화호텔앤드리조트 관계자는 “개관 50주년을 기점으로 더 플라자는 이전과는 완전히 다른 최고급 호텔로 거듭날 것”이라고 밝혔다.

최근 호텔업계에선 급증하는 외국인을 유치하려는 서울 도심 내 최고급 호텔간 경쟁이 치열해지고 있다. 한화호텔앤드리조트의 더 플라자 전면 리모델링 결정도 노후한 시설을 개선해 하이엔드 수요를 끌어들여 수익성을 높이려는 전략으로 풀이된다.

롯데호텔앤리조트도 지난 14일 서울 중구 소공동의 ‘롯데호텔 서울’을 업그레이드해 ‘더그랜드롯데 서울’로 재개관했다. 롯데호텔앤리조트는 1979년 문을 연 롯데호텔 서울의 메인 타워 7~21층 객실을 지난해 5월부터 약 15개월간 새로 단장했다. 객실 면적을 넓히면서 메인 타워 객실 수를 737실에서 590실로 줄였다.