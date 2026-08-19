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서울시청 앞 ‘더 플라자’, 2029년 최고급 호텔로 돌아온다…9월30일 영업 중단

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본문 요약

서울시청 앞에 위치한 호텔 '더 플라자'가 개관 50주년을 맞아 전면 리모델링에 들어간다.

한화호텔앤드리조트는 호텔 경쟁력을 강화하고 고객 편의성을 높이기 위해 더 플라자를 리모델링한다고 19일 밝혔다.

1976년 10월 개관한 더 플라자는 2010년 5월부터 약 6개월간 리모델링을 거쳐 같은 해 11월 다시 문을 열었다.

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서울시청 앞 ‘더 플라자’, 2029년 최고급 호텔로 돌아온다…9월30일 영업 중단

입력 2026.08.19 11:02

수정 2026.08.19 11:19

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  • 정대연 기자

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개관 50주년 맞아 전면 리모델링

고객 감사 ‘스위트 이벤트’도 진행

더 플라자 리모델링 조감도. 한화호텔앤드리조트 제공

더 플라자 리모델링 조감도. 한화호텔앤드리조트 제공

서울시청 앞에 위치한 호텔 ‘더 플라자’가 개관 50주년을 맞아 전면 리모델링에 들어간다. 다음달 30일 영업을 중단한 뒤 2029년 새 모습으로 문을 연다.

한화호텔앤드리조트는 호텔 경쟁력을 강화하고 고객 편의성을 높이기 위해 더 플라자를 리모델링한다고 19일 밝혔다. 1976년 10월 개관한 더 플라자는 2010년 5월부터 약 6개월간 리모델링을 거쳐 같은 해 11월 다시 문을 열었다. 이번에 16년 만에 대규모 리모델링 공사를 하는 것이다. 더 플라자는 9월30일자로 영업을 중단하고, 내년 초 공사를 시작해 2029년까지 공사를 마치는 게 목표다.

이번 공사는 최고급 객실 확대와 프리미엄 비즈니스 공간 조성, 세계적 수준의 파인다이닝 레스토랑 유치, 문화·예술 콘텐츠 강화, 시민 휴식 공간 확대를 목표로 한다.

디럭스 위주의 객실은 최고급 스위트 객실로 바꾸고, 객실 내 업무 공간을 마련한다. 업무상 미팅이 잦은 이용객 특성을 반영해 클럽라운지의 격을 높이고 공간도 대폭 확장한다. 서울의 상징 중 하나가 된 호텔 외관은 현재 모습을 유지한다.

또한 호텔 외벽에 옥상으로 이동하는 전용 승강기를 설치해 이용객이 아닌 사람도 옥상정원을 이용할 수 있도록 할 계획이다. 서울시청, 광화문, 경복궁, 덕수궁, 청와대 등을 한눈에 볼 수 있는 전망대로 꾸며진다.

더 플라자 옥상정원 조감도. 한화호텔앤드리조트 제공

더 플라자 옥상정원 조감도. 한화호텔앤드리조트 제공

이번 리모델링은 서울시 소공1·2·3지구 통합 개발 사업의 일환으로 진행되는 것이다. 1지구 더 플라자, 2지구 한화빌딩, 3지구 한화금융플라자를 전면 재단장한다. 한화호텔앤드리조트 관계자는 “현재 건축 허가를 받은 상태로 건축물 해체 심의 등 후속 절차가 진행 중”이라며 “지방자치단체 등과 협의해 2029년 공사를 마무리 지을 계획”이라고 밝혔다.

더 플라자는 영업 중단을 앞두고 고객 감사 행사를 진행한다. 더 플라자와의 추억이 담긴 사진과 사연을 이달 31일까지 더 플라자 공식 SNS에 올리거나 호텔에 제출하면 플라자 스위트 숙박권(9월 중 투숙) 등을 증정한다. 당첨자는 다음달 4일 발표한다. 한화호텔앤드리조트 관계자는 “개관 50주년을 기점으로 더 플라자는 이전과는 완전히 다른 최고급 호텔로 거듭날 것”이라고 밝혔다.

최근 호텔업계에선 급증하는 외국인을 유치하려는 서울 도심 내 최고급 호텔간 경쟁이 치열해지고 있다. 한화호텔앤드리조트의 더 플라자 전면 리모델링 결정도 노후한 시설을 개선해 하이엔드 수요를 끌어들여 수익성을 높이려는 전략으로 풀이된다.

롯데호텔앤리조트도 지난 14일 서울 중구 소공동의 ‘롯데호텔 서울’을 업그레이드해 ‘더그랜드롯데 서울’로 재개관했다. 롯데호텔앤리조트는 1979년 문을 연 롯데호텔 서울의 메인 타워 7~21층 객실을 지난해 5월부터 약 15개월간 새로 단장했다. 객실 면적을 넓히면서 메인 타워 객실 수를 737실에서 590실로 줄였다.

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