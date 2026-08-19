조현 “트럼프 한·미연합훈련 축소 지시, 한·미 모두 사전에 몰랐다”

조현 외교부 장관이 19일 도널드 트럼프 미국 대통령의 한·미연합훈련 축소 지시 등을 “사전에 통보받지 못했다”고 말했다.

조 장관은 이날 국회 외교통일위원회 전체회의에 출석해 “트럼프 대통령이 트루스소셜에 밝힌 내용은 우리 정부는 물론이고 미국 정부의 관계자들도 전혀 사전에 알지 못했다”며 이같이 말했다.

양국의 정례 군사훈련인 한·미 연합 ‘을지 자유의 방패’(UFS) 연습 기간 축소와 관련해서는 “트루스소셜 (발언이)이 나온 이후 안규백 국방부 장관이 미국 측과 긴밀하게 협의를 해 온 것으로 알고 있다”고 말했다. 조 장관은 “협의해서 결정된 것으로 알고 있지만 상세한 내용은 아직 국방부로부터 보고받지 못했다”고 말했다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 16일(현지시간) 트루스소셜에서 “나는 미국이 오래전 한국과의 연합군사훈련에 참여하기로 합의한 사실이 만족스럽지 않다”며 “취소하기에는 너무 늦었다는 점을 고려해 피트 헤그세스 국방장관에게 훈련을 대폭 축소하라고 지시했다”고 밝혔다. 그러면서 “이 훈련은 비용이 많이 들 뿐 아니라 내가 대통령으로 있는 동안 존중을 보여준 국가(북한)에 완전히 부적절하고 적대적인 신호를 보낸다”며 “김정은과 매우 좋은 관계”라고 했다.