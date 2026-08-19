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파로호·소양호 상류 양구군, 생태계 교란 어종 24t 수매···배스·블루길 등 집중 구제

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강원 양구군은 어족자원 보호를 위해 어업인들이 파로호와 소양호 일원에서 잡은 생태계 교란·무용 어종 2만4114㎏을 수매했다고 19일 밝혔다.

어종별로는 생태계 교란 어종 1만8276㎏, 무용 어종 5838㎏을 수매했다.

수매가격은 생태계 교란 어종은 ㎏당 6000원, 무용 어종은 ㎏당 5000원이다.

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파로호·소양호 상류 양구군, 생태계 교란 어종 24t 수매···배스·블루길 등 집중 구제

입력 2026.08.19 11:04

  • 최승현 기자

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토속 어종 보호·건강한 수생태계 조성

양구군청 전경. 양구군 제공

양구군청 전경. 양구군 제공

강원 양구군은 어족자원 보호를 위해 어업인들이 파로호와 소양호 일원에서 잡은 생태계 교란·무용 어종 2만4114㎏을 수매했다고 19일 밝혔다.

이는 배스와 블루길 등 생태계 교란 어종과 누치, 강준치, 끄리 등 무용 어종의 개체 수를 줄여 토속 어종을 보호하고 건강한 수생태계를 조성하기 위해 추진하는 사업이다.

어종별로는 생태계 교란 어종 1만8276㎏, 무용 어종 5838㎏을 수매했다.

수매가격은 생태계 교란 어종은 ㎏당 6000원, 무용 어종은 ㎏당 5000원이다.

양구군은 현재까지 5차례에 걸쳐 진행된 수매에서 어민들에게 1억3884만6000원의 보상금을 지급했다.

수매한 어종은 사료와 비료 등으로 활용할 예정이다.

큰입배스는 토종 물고기뿐 아니라 수면부에서 이동하는 뱀까지 사냥하는 최상위 포식자다.

양구군은 앞으로도 생태계 교란 어종에 대한 지속적인 구제 활동을 통해 파로호와 소양호의 토속 어종 자원량을 늘리고 내수면 수생태계 보호에 힘쓸 계획이다.

정일섭 양구군 유통축산과장은 “앞으로도 수매사업을 꾸준히 추진해 토속 어종을 보호하고 건강한 수생태계를 유지할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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