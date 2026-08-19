울산-경남, ‘동남권 순환 광역철도’ 예타 통과 정부에 촉구

울산과 경남이 ‘동남권 순환 광역철도’의 예비타당성조사 통과를 정부에 촉구했다.

울산시는 김상욱 울산시장과 박완수 경남도지사가 동남권 순환 광역철도의 예타 통과를 위한 공동건의문을 정부에 제출했다고 19일 밝혔다.

공동건의문에는 동남권 핵심 산업의 거점인 울산(이차전지)과 양산(부품소재), 김해(지능형 물류), 창원(방위·원자력) 등을 묶어 초광역 산업·물류 융복합 지대(벨트)를 완성한다는 내용이 담겼다.

또한 KTX 울산역에서 김해, 창원까지 이어지는 주요 광역교통 거점을 연계해 부울경 1시간 생활권 순환망을 구축한다는 내용도 포함됐다. 두 지자체는 지방소멸 위기 극복 및 진정한 지방시대 실현을 위한 정부 차원의 결단 등도 촉구했다.

‘동남권 순환 광역철도’는 KTX 울산역을 출발해 양산을 거쳐 김해 및 창원까지 연결하는 총연장 54.6㎞의 복선전철(최고속도 시속 180㎞급) 사업이다. 총 사업비는 약 3조원 규모로 2036년 완공을 목표로 하고 있다.

울산시는 해당 노선이 완성되면 기존 고속철도망과 동남권 주요 도시가 철도 연결망으로 연결돼 대중교통 편의성이 크게 향상될 것으로 기대한다.