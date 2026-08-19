창간 80주년 경향신문

울산-경남, ‘동남권 순환 광역철도’ 예타 통과 정부에 촉구

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

울산과 경남이 '동남권 순환 광역철도'의 예비타당성조사 통과를 정부에 촉구했다.

울산시는 김상욱 울산시장과 박완수 경남도지사가 동남권 순환 광역철도의 예타 통과를 위한 공동건의문을 정부에 제출했다고 19일 밝혔다.

공동건의문에는 동남권 핵심 산업의 거점인 울산과 양산, 김해, 창원 등을 묶어 초광역 산업·물류 융복합 지대를 완성한다는 내용이 담겼다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

울산-경남, ‘동남권 순환 광역철도’ 예타 통과 정부에 촉구

입력 2026.08.19 11:12

  • 이우사 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
동남권 순환 광역철도 위치도. 울산시 제공

동남권 순환 광역철도 위치도. 울산시 제공

울산과 경남이 ‘동남권 순환 광역철도’의 예비타당성조사 통과를 정부에 촉구했다.

울산시는 김상욱 울산시장과 박완수 경남도지사가 동남권 순환 광역철도의 예타 통과를 위한 공동건의문을 정부에 제출했다고 19일 밝혔다.

공동건의문에는 동남권 핵심 산업의 거점인 울산(이차전지)과 양산(부품소재), 김해(지능형 물류), 창원(방위·원자력) 등을 묶어 초광역 산업·물류 융복합 지대(벨트)를 완성한다는 내용이 담겼다.

또한 KTX 울산역에서 김해, 창원까지 이어지는 주요 광역교통 거점을 연계해 부울경 1시간 생활권 순환망을 구축한다는 내용도 포함됐다. 두 지자체는 지방소멸 위기 극복 및 진정한 지방시대 실현을 위한 정부 차원의 결단 등도 촉구했다.

‘동남권 순환 광역철도’는 KTX 울산역을 출발해 양산을 거쳐 김해 및 창원까지 연결하는 총연장 54.6㎞의 복선전철(최고속도 시속 180㎞급) 사업이다. 총 사업비는 약 3조원 규모로 2036년 완공을 목표로 하고 있다.

울산시는 해당 노선이 완성되면 기존 고속철도망과 동남권 주요 도시가 철도 연결망으로 연결돼 대중교통 편의성이 크게 향상될 것으로 기대한다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글