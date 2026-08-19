발달장애인의 과격한 도전행동, AI가 읽고 해결책 제시한다

AI, 도전행동 전후 패턴 데이터화하면 행동전문가가 분석해 도전행동 줄일 방법 제시 AI도입한 4개 센터 이용자 도전행동 45% 감소

발달장애인인 A씨는 원하는 게 있으면 타인의 팔과 옷자락을 강하게 잡아당기는 도전 행동이 있다. 이 때문에 여러 사람이 함께하는 단체 프로그램 활동이 쉽지 않다. A씨는 서울시 발달장애인 평생교육센터에서 진행하는 AI(인공지능) 행동중재사업에 참여해 도전 행동이 발생하는 상황과 사전 요인을 분석받았다.

행동중재 전문가는 AI가 수집한 A씨의 행동을 분석해 도전행동을 줄일 수 있는 중재 방법을 제시했다. 그 결과 A씨는 도전행동이 크게 줄어들었고, 적절한 방법으로 자신의 욕구를 표현하는 행동도 점차 익혀나가고 있다.

서울시가 2023년부터 발달장애인평생교육센터에 도입한 ‘AI행동 분석 시스템’을 운영한 결과 발달장애인의 도전행동이 크게 줄어드는 효과를 확인했다고 19일 밝혔다.

도전행동은 자신의 욕구를 적절한 언어로 표현하기 어려운 발달장애인들이 의사나 욕구 표현을 하는 과정에서 나타나는 각종 자해 및 타해 행동을 말한다. 도전행동의 강도가 심한 경우 사회활동이 쉽지 않다. 과격한 도전행동이 있는 발달장애인은 외부 활동에도 제약을 받기 때문에 시설 프로그램 이용에 어려움을 겪을 수 있다. 이는 가족과 활동지원사 등 종사자의 돌봄 부담으로 이어진다.

서울시 관계자는 “아무리 가까운 가족이나 돌봄 종사자라도 발달장애인을 지원하면서 발생하는 행동을 일일이 관찰하고 정확하게 기록하는 데는 현실적인 한계도 있다”고 설명했다.

AI 행동 분석 시스템은 이 같은 현장의 한계를 보완했다는 게 시의 설명이다. 센터 내 AI기반 영상시스템이 도전행동 발생장면을 포착하면 행동유형·발생 횟수·지속시간 등을 자동으로 기록하고 데이터화한다. 전문가는 AI로 축적된 데이터를 토대로 도전행동 발생 전후 상황과 행동 이후 반응 등을 종합적으로 분석해 발달장애인별 중재 계획을 수립하고, 센터 종사자와 보호자에게 실제 활용할 수 있는 대응 방법을 제시하고 있다.

도전행동 감소효과 역시 뚜렷하게 나타났다. 도봉센터 이용인의 도전행동 발생건수는 2025년 상반기 181건에서 올해 상반기 39건으로 78% 감소했다. 중랑센터도 같은 기간 124건에서 82건으로 34% 줄었다. 도봉·중랑·종로·동대문 4개 센터의 같은 기간 도전행동 총 발생 건수는 473건에서 260건으로 45% 감소하는 효과를 보였다.

서울시는 올해 하반기 중 노원 등 2개 센터에도 AI행동분석시스템을 추가로 설치해 연말까지 총 6개 발달장애인평생교육센터로 사업을 확대한다는 계획이다.

정진우 서울시 복지실장은 “발달장애인의 AI 도전행동 완화 지원사업은 당사자에게는 스트레스를 낮추고 보호자에게는 돌봄부담을 줄여 가족의 삶의 질을 높이는 데 도움을 주고 있다”면서 “발달장애인 가족의 돌봄 부담을 덜어줄 수 있는 다양한 정책을 발굴하고 시행하기 위해 노력해 나가겠다”고 밝혔다.