한·미 훈련 축소에…북한 “명백한 행동으로 자위권 행사” 수위 조절

북한은 19일 한·미 연합 군사연습 ‘을지자유의 방패’(UFS·을지프리덤실드)와 관련해 “적들의 군사적 위협을 철저히 무력화하기 위한 우리의 자위적 권리 행사는 더욱 명백한 행동으로 표현될 것”이라고 밝혔다. 북한은 도널드 트럼프 미국 대통령의 UFS 대폭 축소 지시와 이에 따른 한·미 군 당국의 움직임은 언급하지 않았다. 북한이 메시지 수위를 조절하며 상황을 예의주시하고 있다는 분석이 나온다.

북한 관영매체 조선중앙통신은 이날 논평에서 “갈수록 진화되는 적수들의 위협적 행동에는 진화된 새로운 힘으로 대응하는 것이 필요하다”며 이같이 말했다.

통신은 UFS를 두고 “우리 국가와 지역의 안보 환경에 가장 직접적이고 노골적인 위협”이라고 했다. 또 한·미가 올해 계획한 연습 내용, 형식, 규모 등을 거론하며 “매번 지난번과 또 다르게 위험천만한 진화를 거듭하고 있다”고 했다. 특히 유엔군사령부의 훈련 참여를 두고 “(유엔사의) 전투 기능 부활, 역할 확대에 본격적인 시동을 걸고 있는 것”이라며 “간과할 수 없는 사태 발전”이라고 주장했다.

통신은 “열흘 이상 광란적으로 벌어지는 연습을 기화로 가뜩이나 팽배한 조선반도(한반도) 정세는 다시금 전쟁 발발의 ‘임계점’을 맞고 있다”며 “조선민주주의인민공화국의 주권 안전을 침해하고 위협하는 적수들은 상시 섬멸적인 보복수단의 정조준권 안에 들어있게 될 것”이라고 밝혔다.

북한은 트럼프 대통령의 UFS 축소 지시와 대화 신호에 대해선 언급하지 않았다. 한·미는 당초 17~27일 실시하기로 했던 UFS 연습을 17~21일로 줄이고, 연합 야외기동훈련(FTX)도 축소하기로 했다. 트럼프 대통령은 17일(현지시간) 백악관에서 ‘김정은 북한 국무위원장이 대화 제안에 응답했냐’는 취재진 질문에 “그렇다. 그가 응답했다”고 답했다. 이날 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 이르면 올해 가을 북·미 정상회담을 개최하는 방안을 추진하라고 참모들에게 요구했다고 보도했다.

이를 두고 북한이 메시지 수위를 조절하며 정세를 예의주시하고 있다는 분석이 나온다. 홍민 통일연구원 선임연구위원은 “UFS가 발표만 된 시점(지난 13일)에는 외무성 대변인 담화로 대응했는데, 훈련이 개시되고 3일째 되는 시점에는 그보다 낮은 통신사 논평으로 격을 내렸다”며 “대화에 응할 여건·환경 조성 차원으로 읽을 수 있다“고 말했다.

고유환 동국대 북한학과 명예교수는 “김 위원장은 비핵화 없이 핵 무력 고도화를 중단하는 조건으로 미국과 적대관계를 해소하고 제재를 풀 수 있다면 대화에 응할 수 있다”고 했다.

반면 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “훈련 기간 및 그 직후 실제 군사 행동으로 이어질 가능성이 높음을 시사하는 논평”이라고 했다.