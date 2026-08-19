성인 4명 중 1명 ‘대사이상 지방간’···식사·운동·금연 함께하면 가능성 32%↓

국내 성인 4명 중 1명은 간에 지방이 쌓이고 비만·당뇨병 등 심장대사 위험요인을 동반하는 ‘대사이상 지방간질환’을 가진 것으로 나타났다.

질병관리청 국립보건연구원은 2016~2021년 국민건강영양조사에 참여한 19~80세 성인 가운데 간경변이나 B·C형 간염, 과도한 음주 등이 있는 사람을 제외한 2만3111명의 자료를 분석한 결과, 성인의 대사이상 지방간질환 유병률이 24.1%로 집계됐다고 19일 밝혔다.

대사이상 지방간질환은 간에 지방이 쌓이면서 비만이나 당뇨병 등 심장대사 위험요인을 함께 보이는 만성 간질환이다. 과거에는 ‘비알코올성 지방간질환’으로 불렸다. 대사이상 지방간염이나 간섬유화·간경변증으로 진행될 수 있고 심혈관질환과도 밀접한 관련이 있다.

연구팀은 건강한 생활습관을 건강한 식생활, 충분한 신체활동, 비흡연, 적절한 수면 등 4가지로 나눠 분석했다. 주당 150분 이상의 중등도 신체활동이나 75분 이상의 고강도 신체활동을 하고, 하루 평균 7~9시간 잠을 자는 경우 등이 건강한 생활습관에 해당했다.

분석 결과 건강한 생활습관을 많이 지킬수록 대사이상 지방간질환을 가지고 있을 가능성은 낮아졌다. 건강한 생활습관을 0~1개 실천한 사람과 비교하면 2개를 실천한 사람은 17.5%, 3~4개를 실천한 사람은 28.6% 질환을 가지고 있을 가능성이 낮았다. 특히 건강한 식생활과 충분한 신체활동, 비흡연을 동시에 실천한 경우에는 질환을 가지고 있을 가능성이 약 32% 낮아 가장 뚜렷한 차이를 보였다.

개별 생활습관별로도 차이가 나타났다. 충분히 운동하는 사람과 비교해 신체활동이 부족한 사람은 대사이상 지방간질환을 가지고 있을 오즈가 1.248배였고, 비흡연자와 비교한 흡연자는 1.165배, 하루 7~9시간 적정 수면을 취하는 사람과 비교한 부적절한 수면군은 1.129배였다. 오즈비가 1보다 크면 비교 대상보다 해당 질환을 가지고 있을 상대적 가능성이 높다는 의미다.

연구팀은 “건강한 생활 습관과 대사이상 지방간질환 간의 관련성을 확인했다”며 “대사이상 지방간질환 예방을 위해서는 단일 생활습관이 아닌 통합적 생활습관 관리가 중요하다는 사실을 시사한다”고 밝혔다.

연구 결과는 지난 6월 국제학술지 ‘BMC 공중보건’(BMC Public Health)에 온라인 게재됐다.