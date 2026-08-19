‘강남 심야 자율주행 택시’ 19대로 확대··· 심야 이동편의 높인다

서울시가 심야시간에 강남 일대를 운행하는 자율주행 택시 운영 대수를 대폭 늘린다.

서울시는 시민들의 이용 수요를 반영해 ‘강남 심야 자율주행 택시’를 20일부터 기존 7대에서 19대로 확대한다고 19일 밝혔다.

강남 심야 자율주행 택시는 평일 오후 11시부터 다음날 오전 5시까지 강남구 일대에서 운행하는 자율주행 택시다. 2024년 9월 운행을 시작한 이후 지난달 말까지 탑승건수는 1만5140건으로 집계됐다. 유료로 전환한 올해 4월 이후에도 6176건의 실적을 올렸다.

운행은 기존 운행업체인 에스더블유엠과 카카오모빌리티가 맡는다. 에스더블유엠에서 13대, 카카오모빌리티에서 6대의 자율주행 택시를 운영한다.

자율주행 기술도 고도화한다. 서울시는 올해 1월 자동차관리법 시행규칙 등 개정으로 교통약자 보호구역 내 수동운전 의무가 폐지됨에 따라, 어린이 보호구역을 포함한 강남 내 모든 운행구역에서 자율주행을 할 수 있도록 국토교통부 허가를 받을 예정이다. 올해 11월에는 서울 마포구 상암동 일대에서 운전석에 사람이 탑승하지 않는 레벨4 자율주행 택시를 운영할 계획이다.

강남 심야 자율주행 택시는 호출 애플리케이션 ‘카카오T’ 내 ‘택시’ 화면에서 출발지와 목적지를 지정한 후, ‘서울 자율차’ 아이콘을 선택해 이용할 수 있다. 요금은 4800원~6700원으로, 심야 할증이 포함된 기본요금이 적용된다. 자율주행 택시 한 대에 최대 3명까지 탑승할 수 있다.

서울시는 이번 증차로 배차 대기시간을 줄이고 호출 가능성을 높여 시민들의 이용 편의를 향상시킬 것으로 기대하고 있다. 여장권 서울시 교통실장은 “더 많은 시민이 심야 시간대 자율주행 택시를 편리하게 이용하고 서울의 야간경제 활성화에도 기여할 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 자율주행 서비스를 단계적으로 고도화해 시민이 체감할 수 있는 미래 교통서비스를 구현해 나가겠다”고 말했다.