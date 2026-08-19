야간 무단 산행·비탐방로 출입···한라산 불법행위 드론으로 잡는다

한라산에 열화상·고해상도 드론 투입 지상 순찰 어려운 지역까지 입체적 단속

제주 한라산에서 빈번하게 발생하는 야간·새벽 시간대 불법 행위를 단속하기 위해 드론이 투입된다.

제주도는 한라산국립공원 내 지상 순찰만으로는 닿기 어려웠던 비탐방로를 살피고, 사고가 잦은 시간대 안전 관리를 위해 인공지능(AI) 드론을 투입한다고 19일 밝혔다.

도는 앞서 지난 13일 밤부터 14일 새벽까지 어리목 일원에서 시범 단속을 벌여 드론의 통신 품질을 점검하고, 불법행위가 자주 발생한 지점을 분석해 비행 최적 경로를 마련했다.

야간이라는 특수성을 고려해 고해상도 열화상 카메라를 장착함으로써 어둠 속에서도 무단 입산자의 열원을 정확히 포착할 수 있도록 했다. 도 관계자는 “넓은 지역을 한 번에 살필 수 있는 드론의 효과도 확인했다”고 설명했다.

단속 대상은 탐방을 예약하지 않은 채 무단 입산하는 사례, 정해진 탐방 시간 이외에 무단 출입, 지정되지 않은 탐방로 출입, 불법 야영과 비박, 공원 내 음주·흡연·취사, 쓰레기 무단 투기, 임산물 및 희귀식물 채취, 무속행위 등이다.

실제 한라산 비탐방로를 무단출입하다가 적발된 건수는 2023년 30건에서 2025년 53건으로 77% 증가했고, 불법 야영과 불법 탐방도 잦은 것으로 확인되고 있다.

최근 도의회에서 공개된 사진을 보면 지난해 6월로 추정되는 시기에 한 탐방객이 한라산 정상 백록담 안으로 들어가 물을 떠 마시고 있는 모습이 포착됐다. 한라산 내 출입이 금지된 비탐방로에서 버젓이 산행하는 모습, 출입 금지 구역에서 불법으로 줄을 고정해 이동하는 모습, 바위 위에서 아슬아슬한 인증샷 등도 공개됐다.

도는 단속과 함께 드론을 이용해 탐방객 안전관리도 한다. 어리목·영실·관음사·성판악 등 주요 4개 탐방로 관리센터를 거점으로 안전관리 수요가 많은 시간대에 드론을 투입해 감시와 계도 활동을 벌인다.

실제 지난해 성판악·관음사 탐방로에서는 응급환자가 522건이 발생했다. 이 가운데 하산 시간대인 오후 2시부터 6시 사이에 483건이 집중된 만큼 해당 시간대 드론을 집중적으로 운영해 위험 상황이나 사고 발생 때 신속하게 상황을 확인하고 대응할 방침이다.

도는 출입금지 구역 진입, 허가구역 밖 야영·취사·흡연·음주 등 자연공원법 위반 사항 적발 때 과태료를 부과한다. 자연물 불법 굴·채취와 벌채, 자연유산 형질변경 등은 자연공원법·자연유산법·산림보호법·산지관리법에 따라 엄정하게 조치한다.

김남진 제주도 혁신산업국장은 “인공지능(AI)·드론·데이터를 결합한 첨단 기술로 한라산 탐방객 안전관리와 사고 예방을 강화하고, 공공분야 드론 활용을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

정근식 한라산국립공원관리소장은 “그동안 정기 순찰과 특별·야간·기동순찰로 한라산에 대한 위법행위를 단속했으며, 드론을 더해 입체 단속 체계를 갖추게 됐다”면서 “첨단 드론을 활용해 지상에서 확인하기 어려운 지역까지 촘촘히 살피고, 위법행위에 대해서는 엄정하게 조치할 예정”이라고 밝혔다.