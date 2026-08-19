전남광주시, 순천대 ‘의대 신설 계획서’ 반려···“교육부 지침에 맞지 않아”

통합 전제 공동계획서 요구했지만 9개 항목 단독 제출 순천대 “추가 제출 금지 안내 없었다”···수정·재제출

목포대와 순천대가 끝내 통합안에 합의하지 못한 가운데 전남광주시가 순천대의 단독 의대 신설 추진계획서를 반려했다. 정부가 요구한 통합대학 방식에 맞지 않는다는 이유에서다.

19일 전남광주시와 순천대에 따르면 시는 순천대가 제출한 ‘지역 의과대학 신설 추진계획서’를 이날 반려하고 일부 항목만 다시 제출하도록 요구했다.

앞서 교육부는 지난 6일 전남광주시에 국립의대 신설 추진계획서를 20일까지 제출하도록 했다. 계획서는 모두 9개 항목으로 구성됐다. 의대 신설 필요성과 신청 정원, 추진체계, 교육시설·교육병원·교원 확보 방안, 지자체 지원계획 등이 포함됐다. 목포대와 순천대가 통합 방안과 의대·대학병원 위치 등을 합의해 공동 계획서를 내는 것이 전제였다.

전남광주시는 지난 11일 두 대학에 공동 추진계획서를 18일까지 내도록 요청했다. 이 가운데 의대 신설 필요성과 신청 정원 규모, 지자체 지원계획 등 3개 항목은 필수 제출 자료로 안내했다.

목포대는 이 3개 항목만 냈다. 순천대는 9개 항목 전체를 작성해 제출했다. 시는 순천대가 낸 계획서가 양 대학의 통합안이 아닌 순천대 단독 의대 신설안이라고 보고 반려했다.

순천대는 시의 반려 조치를 이해하기 어렵다는 입장이다. 시가 3개 항목을 필수 자료로 안내했을 뿐, 나머지 6개 항목의 제출을 금지하지 않았다는 것이다. 순천대 관계자는 “필수 자료 3개 항목은 모두 냈고, 나머지 항목도 제출하지 말라는 안내가 없어 함께 냈다”고 말했다. 다만 정부 제출 시한이 하루 앞으로 다가온 만큼 시가 요구한 3개 항목만 추려 이날 오전 중 다시 제출할 예정이다.

목포대와 순천대는 의대와 대학본부 위치 등을 놓고 수년간 협상을 이어왔지만 합의하지 못했다. 지난 14일에는 민형배 전남광주시장과 두 대학 총장이 만나 조율에 나섰지만 결론을 내지 못했다.

전남광주시는 두 대학이 제출한 자료와 지자체 작성 내용을 토대로 최종안을 정리해 정부에 낼 방침이다. 다만 두 대학의 통합이 이뤄지지 않은 만큼 정부가 이를 받아들일지는 미지수다.

전남광주시 관계자는 “지역 의과대학 신설은 지역민의 생명과 건강, 지역 의료의 미래가 걸린 중대한 과제인 만큼 정해진 원칙과 절차에 따라 추진돼야 한다”며 “지역 의료격차 해소와 지역완결형 의료체계를 완성하기 위해 국립의대 신설 절차를 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.