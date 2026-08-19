삼성D·LGD, 국제 학술대회서 차세대 K-디스플레이 기술 선보여

삼성디스플레이와 LG디스플레이가 부산 벡스코에서 진행 중인 제26회 국제정보디스플레이학술대회(IMID 2026)에서 차세대 디스플레이 기술을 나란히 공개됐다.

삼성디스플레이는 18~21일까지 열리는 국내 최대 규모 디스플레이 학술대회 IMID 2026에서 폴더블 화면의 밝기 저하 문제를 해결한 ‘와이드뷰 디스플레이’를 처음으로 공개했다. 현재는 폴더블 화면의 접힘부에서 양측 곡면 밝기가 정면 대비 약 40% 수준에 그치는데, 최신 광시야각 기술을 적용한 이번 기술은 휘어진 부분에서도 휘도 저하가 최소화된다. 삼성디스플레이 관계자는 “폴더블, 슬라이더블, 롤러블 등 차세대 폼팩터 제품에서 시야각에 따른 밝기 차이 없이 균일한 화질을 구현할 수 있다”고 밝혔다.

삼성디스플레이는 이 밖에 화면을 늘이거나 형태를 변형할 수 있는 스트레처블 디스플레이를 최대 크기인 20형으로 구현안 ‘와이드 스트레처블’도 처음으로 선보였다. AI 기기에 적용가능한 다양한 제품도 공개했다. 눈동자 움직임을 추적하는 휴머노이드 디스플레이, OLED 턴테이블, 목걸이 형태의 OLED 펜던트 등이다.

LG디스플레이는 자체 개발한 차세대 OLED 패터닝 기술 ‘FLiPP’을 최초 공개한다. 기존 OLED 공정에선 기판 위에 금속 그물망인 FMM(파인메탈마스크)을 부착해 적·녹·청색 유기물을 구멍에 맞춰 증착해 화소를 만들었지만, 색이 섞이는 등 불량이 나타나는 게 단점이었다. 반면 FliPP은 기판 전체에 유기물을 도포하고 고정해 자외선을 이용해 불필요한 부분을 제거하기 때문에 휘도와 수명을 높이면서 소비 전력을 줄일 수 있다.

LG디스플레이의 차세대 OLED TV 패널 구동 기술인 HDS는 IMID ‘올해의 디스플레이 대상’을 수상했다. 삼성디스플레이의 갤럭시S26 울트라용 OLED도 같은 상을 받았다.