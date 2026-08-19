‘골칫거리’ 녹조가 천연 사료로···전북, 민물새우 양식 새 활로

전북·국립생태원 공동 연구···토하 친환경 양식 특허 2건 등록

특정 녹조류를 민물새우인 토하의 천연 먹이로 활용하는 친환경 양식기술이 전북 ‘토하마을’ 어가에 적용된다. 전북도는 이 기술을 바탕으로 2027년까지 123억원을 투입해 양식 기반을 구축하고 침체된 내수면 양식업을 지역 특화산업으로 육성할 계획이다.

전북도는 국립생태원과 공동 연구한 ‘새뱅이 먹이생물용 녹조류 증식·생산방법’과 ‘녹조류를 먹이생물로 활용한 새뱅이 양식방법’ 등 특허 2건을 등록했다고 19일 밝혔다. 새뱅이는 토하의 대표 품종이다.

이 기술은 토하 생육에 해가 없는 특정 녹조류를 별도로 배양해 먹이로 공급하거나, 한 수조에서 녹조류의 증식 속도와 새뱅이의 섭식량을 조절하며 함께 기르는 방식이다. 배합사료 의존도를 낮추고 천연 먹이생물을 안정적으로 공급하는 것이 핵심이다. 전북도는 이를 통해 사료비와 수질 관리 부담을 줄이고 새뱅이의 생존율과 생산성을 높일 수 있을 것으로 보고 있다.

전북도는 기술을 현장에 적용하기 위해 2027년까지 김제시와 부안군 7개 읍·면·동에 123억원을 투입해 ‘토하마을’을 조성한다. 종묘 생산부터 양식·가공·유통까지 연결되는 44개 기반시설을 단계적으로 구축할 계획이다.

토하마을에는 우량 종묘를 공급·관리하는 어미 공급·관리시설 2곳과 40개 어가의 맞춤형 양식시설, 수확한 토하의 상품화를 위한 전처리·유통 집하시설 2곳이 들어선다. 생산부터 가공·유통까지 이어지는 지역 단위 생산체계를 구축해 어가 소득을 높이고 청년층의 양식업 진입과 창업을 지원한다는 계획이다.

김철태 전북도 새만금해양수산국장은 “특허기술과 생산 기반을 연계해 침체된 내수면 양식업에 새로운 활로를 만들겠다”며 “토하를 어업인 소득 증대와 청년 창업을 이끄는 지역 특화산업으로 육성하겠다”고 말했다.