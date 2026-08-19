창간 80주년 경향신문

서울시도 거제 피해 복구 돕는다···구호용품 지급·피해복구단 파견

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

서울시가 지난 15~18일 내린 집중호우로 큰 피해를 입은 거제 등 경남 지역에 재해구호금 2억원을 긴급지원했다고 19일 밝혔다.

기탁금은 피해지역 시설 복구와 이재민의 생계안정 및 빠른 일상 복귀 지원을 위해 사용될 예정이다.

서울시는 경남도와 '핫라인'을 구축해 피해상황 현장 수요를 파악해 복구에 필요한 지원도 신속히 이어나간다는 방침이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

서울시도 거제 피해 복구 돕는다···구호용품 지급·피해복구단 파견

입력 2026.08.19 11:56

  • 류인하 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가

재해구호금 2억원도 긴급 지원

경남 거제시의 도로가 18일 집중호우로 붕괴됐다. 김창길 기자

경남 거제시의 도로가 18일 집중호우로 붕괴됐다. 김창길 기자

서울시가 지난 15~18일 내린 집중호우로 큰 피해를 입은 거제 등 경남 지역에 재해구호금 2억원을 긴급지원했다고 19일 밝혔다.

거제시는 18일 오전 6시 기준 누적 강수량이 956.1㎜에 달하는 등 인명·재산 피해가 집중됐으며, 통영, 사천 등 경남 지역 전역에 피해가 발생했다.

이번 재해 구호금은 ‘재해구호법’에 따른 의연금 배분 기관인 전국재해구호협회에 기탁된다. 기탁금은 피해지역 시설 복구와 이재민의 생계안정 및 빠른 일상 복귀 지원을 위해 사용될 예정이다.

서울시는 경남도와 ‘핫라인’을 구축해 피해상황 현장 수요를 파악해 복구에 필요한 지원도 신속히 이어나간다는 방침이다. 싱크홀 탐사를 위한 지표투과레이더(GPR) 등 공동 조사 장비와 병물아리수, 풍수해 구호용품, 식음료 등 간편식도 지원한다. 재난 대응 전문 봉사단인 ‘서울시 바로봉사단’도 현지에 파견돼 피해복구 및 이재민 돌봄 활동을 펼칠 예정이다.

오세훈 서울시장은 “갑작스러운 집중호우로 큰 피해를 입은 경남 지역 주민들께 깊은 위로의 말씀을 드린다”며 “피해 주민들이 하루빨리 일상을 되찾을 수 있도록 서울시도 힘을 보태겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글