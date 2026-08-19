‘가계부채 2000조’ 시대 열렸다···대출금리 인상 어쩌나

한은 ‘2분기 가계신용’ 자료 주식 ‘빚투’·주택 거래 급증에 가계신용 잔액 2019조8000억원

한국의 가계부채가 올해 2분기 사상 처음 2000조원을 넘었다. 2분기에 주택 거래 증가와 코스피 랠리로 주택담보대출과 신용대출이 모두 크게 늘었다. 금리 인상 국면에서 취약 차주들이 대출 상환에 어려움을 겪을 수 있다는 우려가 나온다.

한국은행은 19일 ‘2026년 2분기 가계신용’ 자료를 통해 지난 2분기 말 가계신용 잔액이 2019조8000억원으로 1분기(1993조9000억원)에 비해 25조9000억원 늘었다고 밝혔다.

가계신용 잔액 기준으로 처음 2000조원을 돌파했다. 가계신용은 가계의 금융기관 대출액과 신용카드 사용액 등을 합해 국내 가계부채 규모를 보여주는 지표다.

분기별 증가 폭(25조9000억원)은 2021년 3분기(34조8000억원) 이후 19분기 만에 최대치였다. 가계대출 증가액이 24조9000억원으로 대부분을 차지했고, 신용카드 이용 등 판매신용 증가액이 9000억원이었다.

가계대출 중에서도 신용대출을 포함한 기타대출 증가액이 12조8000억원을 차지했다. 이는 지난 1분기 기타대출 증가액(5조4000억원)보다 2배 이상 큰 규모다. 2분기에 반도체 호황으로 코스피가 크게 상승하면서 은행과 증권사에서 빚을 내 주식에 투자하는 ‘빚투’가 크게 늘었기 때문이다. 기타대출 증가액이 주택 관련 대출 증가액(12조2000억원)보다 컸던 것은 2021년 2분기 이후 20분기 만이다.

김성준 한은 금융통계팀장은 “2분기에 기타대출이 다소 이례적으로 많이 늘었다”며 “3분기 들어서는 주식시장이 조정받았고 불확실성이 높아져서 2분기처럼 신용대출이 크게 늘진 않을 것이라고 본다”고 말했다.

주택 관련 대출도 1분기(8조1000억원)보다 크게 늘었는데, 지난 5월 다주택자 양도세 중과가 재개되기 전 아파트 매매가 크게 늘었기 때문으로 분석된다.

가계 빚이 역대 최대인 상황에서 한은이 기준금리를 올리기 시작하면서 취약 차주들의 원리금 상환 부담이 커질 것이란 우려가 나온다. 한은은 지난 7월 기준금리를 연 2.5%에서 2.75%로 올리며 금리 인상 사이클에 접어들었고, 이달이나 오는 10월에 한 번 더 금리를 올릴 것이란 전망이 다수를 차지한다. 최근 대출 금리의 기준이 되는 채권 금리도 빠르게 오르고 있다.