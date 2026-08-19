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본문 요약

정부가 국내에서 자취를 감춘 멸종위기종 먹황새의 복원을 추진한다.

두 기관은 먹황새 야생 개체군의 국내 도입을 위해 지난 6월8일 몽골 울란바타르에서 업무협약을 체결하고, 향후 5년간 먹황새를 비롯한 멸종위기 야생생물의 보전·복원 및 재도입을 위한 공동연구를 추진하기로 했다.

협약 체결 이후 두 기관은 지난달 말까지 몽골 헨티주에서 먹황새 번식 실태 조사를 진행했다.

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58년 전 사라진 먹황새, 다시 우리 하늘 날 수 있게···몽골서 데려와 복원한다

입력 2026.08.19 12:01

수정 2026.08.19 12:36

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  • 반기웅 기자

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몸길이 90~100㎝, 멸종위기 1급

1968년 이후 국내 번식기록 없어

국립생태원, 몽골과 협력 사업 추진

“동북아 생태계 회복 의미있는 과정”

몽골에서 발견한 먹황새 둥지 내 새끼. 국립생태원 제공

몽골에서 발견한 먹황새 둥지 내 새끼. 국립생태원 제공

몽골에서 발견한 먹황새 둥지 내 새끼. 국립생테원 제공

몽골에서 발견한 먹황새 둥지 내 새끼. 국립생테원 제공

정부가 국내에서 자취를 감춘 멸종위기종 먹황새의 복원을 추진한다.

국립생태원은 19일 몽골 야생생물과학보전센터(WSCC)와 협력해 멸종위기 야생생물 I급인 먹황새 복원 사업을 추진한다고 밝혔다.

겨울 철새이자 나그네새인 먹황새는 유라시아 대륙 전반에 걸쳐 분포한다. 산림과 하천 생태계에 서식하는 대형 습지성 조류로 절벽이나 나무 위에서 번식한다. 주식은 어류로 육식성 조류에 속한다.

몸길이 90~100㎝의 대형 조류로 몸은 전체적으로 녹색과 보라색 광택이 있는 검은색이며 부리와 다리, 눈 주위가 붉고 가슴과 배 부분이 흰색이다.

국내에서는 낙동강 하류, 천수만, 제주도 등지에서 20마리 미만이 월동하는 것으로 알려져 왔다. 1965년 경북 안동시(가송마을)에서 번식했던 기록이 있지만, 1968년 이후 국내 번식기록(번식쌍 절멸)이 없는 상태다.

먹황새 분포도. 국립생태원 제공

먹황새 분포도. 국립생태원 제공

두 기관은 먹황새 야생 개체군의 국내 도입을 위해 지난 6월8일 몽골 울란바타르에서 업무협약을 체결하고, 향후 5년간 먹황새를 비롯한 멸종위기 야생생물의 보전·복원 및 재도입을 위한 공동연구를 추진하기로 했다.

협약 체결 이후 두 기관은 지난달 말까지 몽골 헨티주에서 먹황새 번식 실태 조사를 진행했다. 현지 조사 결과, 총 7개의 먹황새 둥지가 확인됐고 이 가운데 4개 둥지에서는 어린 새(유조) 10마리가 발견돼 안정적으로 번식하고 있는 것으로 확인됐다.

국립생태원은 올해 하반기까지 비위해평가를 완료하고, 국내 검역과 국제 허가 절차를 단계적으로 추진할 계획이다. 이후 과학적 검토 결과를 토대로 내년 상반기 중 먹황새 개체를 도입해 시험 번식을 위한 기반을 마련할 방침이다.

이창석 국립생태원장은 “먹황새 복원은 단순히 한 종을 되돌리는 사업을 넘어, 동북아시아 생태계를 회복하는 의미 있는 과정”이라며 “몽골과의 긴밀한 협력을 통해 사라진 먹황새가 다시 우리 하늘을 날아오를 수 있도록 차질 없이 준비하겠다”고 말했다.

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