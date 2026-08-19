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노원구, 공공임대주택 공급 가격 현실화 발 맞춘다

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본문 요약

서울 노원구가 정비사업 조합이 공급하는 '공공임대주택'의 매도 단가를 높일 수 있도록 주택 공급가격 산정 기준을 '기본형 건축비'로 조정한다고 19일 밝혔다.

기본형 건축비는 표준건축비 보다 공사비 변동을 신속하게 반영할 수 있어 공공임대주택을 보다 높은 가격에 넘길 수 있어 조합에 유리하다.

구는 법률개정안이 통과돼 '기본형 건축비의 80%'로 공공임대주택을 넘길 수 있게 되면 주택 1가구 당 약 6000만원씩 더 받을 수 있을 것으로 보고 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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노원구, 공공임대주택 공급 가격 현실화 발 맞춘다

입력 2026.08.19 12:20

  • 류인하 기자

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법개정에 맞춰 ‘기본형건축비’ 기준 적용키로

“임대주택 매도 단가 현실화로 조합 부담 덜 것”

서울 노원구 아파트 단지 전경. 노원구 제공

서울 노원구 아파트 단지 전경. 노원구 제공

서울 노원구가 정비사업 조합이 공급하는 ‘공공임대주택’의 매도 단가를 높일 수 있도록 주택 공급가격 산정 기준을 ‘기본형 건축비’로 조정한다고 19일 밝혔다. 이는 국회 본회의 의결을 앞둔 ‘도시 및 주거환경정비법 일부개정법률안’에 맞춘 것으로, 개정법이 통과되면 정비사업의 사업성을 높일 수 있을 것으로 구는 기대했다.

현재는 사업시행자가 용적률 완화 조건으로 건설·공급해야 하는 국민주택규모 주택의 공급가격을 ‘표준건축비’를 기준으로 산정하고 있다. 개정안은 이를 ‘기본형 건축비’를 기준으로 산정하는 것을 골자로 한다. 기본형 건축비는 표준건축비 보다 공사비 변동(상승분)을 신속하게 반영할 수 있어 공공임대주택을 보다 높은 가격에 넘길 수 있어 조합에 유리하다.

구는 법률개정안이 통과돼 ‘기본형 건축비의 80%’로 공공임대주택을 넘길 수 있게 되면 주택 1가구 당 약 6000만원씩 더 받을 수 있을 것으로 보고 있다. 구 관계자는 “실제 건설에 투입되는 공사비보다 낮게 책정됐던 공급가격이 현실화되면 조합원이 부담해야 할 추가 분담금을 낮추고 재건축 사업성을 높이는 효과가 있을 것”이라고 밝혔다.

구는 법률과 시행령 등 관련 제도가 확정되는 즉시 단지별 사업성 개선 효과를 시뮬레이션해 구체적인 수치를 주민에게 공유할 계획이다. 이를 통해 제도 변화가 실제 사업성에 미치는 영향을 주민들이 쉽게 파악하고 각 사업장이 신속하게 대응할 수 있도록 지원한다는 방침이다.

서준오 노원구청장은 “재건축은 개별 단지의 주거환경 개선을 넘어 노원의 도시공간과 기반시설을 미래에 맞게 새롭게 설계하는 과정”이라며 “현장의 불합리한 제도는 적극 개선하고 사업 추진은 속도감 있게 지원해 재건축 활성화가 S-DBC를 비롯한 경제성장 프로젝트와 시너지를 내는 ‘미래경제도시 노원’을 만들어 가겠다”고 말했다.

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