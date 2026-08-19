중국 로봇기업 유니트리, 상장 첫날 주가 629% 상승

중국 로봇 기업 첫 본토 증시 상장 청약 단계에사 ‘8000대 1’ 경쟁률 로봇기업 줄줄이 상장 준비 청신호

중국을 대표하는 휴머노이드(인간형) 및 4족보행 로봇 제조사 유니트리 로보틱스가 19일 상하이 증시에 공식 상장했다. 주가는 629%까지 급등하며 향후 중국 인공지능(AI) 기반 로봇기업들의 자본조달에 청신호를 예고했다.

유니트리는 이날 오전 9시30분 상하이증권거래소 기술주 시장인 커촹반(스타 마켓)에서 첫 거래를 시작했다. 유니트리의 상장 공모가는 주당 150.8위안(2만9000원)인데 개장 직후 주가는 629% 급등한 1100위안을 기록했다. 유니트리 주가는 이날 오전 상승폭 일부를 반납하고 400~500% 상승한 900위안대에서 거래되고 있다.

유니트리는 중국 본토 증시에 상장한 첫 휴머노이드 로봇 기업이다. 역대 최대 로봇기업의 기업공개(IPO) 사례로서 중국은 물론 글로벌 자본시장의 관심을 모았다. 기업 가치는 610억위안(12조6000억위안)으로 평가됐다.

상장 직전 개인투자자들을 상대로 실시한 본토 청약 시장에서 8000대 1의 경쟁률을 보이며 폭발적인 관심을 끌었다. 딥시크, 위챗을 보유한 텐센트 홀딩스 계열 투자회사 등 중국 첨단기업과 중국석유공사, 중국남방전력망공사, 중국통신, 시틱증권, 국가사회보장기금위원회 등이 전략적 투자자로서 참여했다.

유니트리는 1990년생 왕싱싱(37)이 2016년 창업했다. 왕싱싱은 2013년 저장이공대 기계공학과를 졸업하고 2016년 상하이대 대학원에서 로봇·기계설계를 연구하며 4족 보행 로봇 XDog를 개발해 이름을 알렸다. 2025년 중국중앙TV(CCTV)의 춘절 전야 예능프로그램인 ‘춘완’에 유니트리 인간형 로봇의 집단 군무가 소개되면서 중국 인간형 로봇 붐을 주도했다.

유니트리는 2025년 17억 위안의 매출을 기록하며 전년대비 4배 가까이 성장했다. 회사 발표에 따르면 지난해 인간형 로봇 5215대와 사족 로봇 2만3037대를 판매했으며 해외 시장이 전체 매출액의 40%를 차지했다. 2026년 1분기 매출은 전년 동기 대비 68.5% 증가한 4억 2300만위안이다.

유니트리는 17일 상장을 앞두고 2m 넘게 첨프하고 최고 속도로 12.22m/s로 달릴 수 있는 최신 모델 ‘슈퍼맨‘을 공개했다. 지난 5월 탑승 가능한 변신로봇을 390만(약8억원)에 내놓았다. 올해 춘완에서는 공중돌기 등 고난도 동작을 할 수 있는 로봇을 선보였다

유니트리는 이번 상장을 통해 61억위안(1조3000억원)의 자금을 조달했다. 조달한 자금을 신제품 개발, AI 훈련 모델 연구에 투입할 전망이다. 유니트리는 이미 로봇 본체와 핵심 알고리즘, 구현지능, 핵심 부품을 아우르는 자체 생산 체계를 구축하고 있다. 최고경영자(CEO) 왕싱싱이 평소 대중적으로 활용할 수 있는 ‘범용 로봇’을 강조하고 있어 파괴적 가격 경쟁력 확보 전략에 나설 것으로도 보인다.

유니트리의 성공적인 상장은 또 다른 중국 로봇 기업들의 IPO 추진에도 탄력을 불어넣을 것으로 보인다. 중국의 또 다른 로봇 기업들인 딥 로보틱스, 러쥐 로보틱스, 애지봇, 엑스 스퀘어 로봇, 림엑스 다이내믹스 등이 본토 또는 홍콩 증시에 상장을 준비하고 있다.