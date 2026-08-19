세종지방법원 설계공모에 3개 작품 접수···31년 3월 개원 목표

행복청, 31일 본심사···심사 과정 생중계

행정중심복합도시건설청(행복청)은 행복도시 4-1생활권(세종시 반곡동)에 건립 예정인 세종지방법원 건축설계공모에 3개 작품이 접수돼 심사에 들어간다고 19일 밝혔다.

행복청은 이번 설계공모를 통해 법률 서비스를 제공하는 법원의 고유 기능을 충실히 수행하면서도 행정수도로서의 위상에 걸맞은 상징성과 공공성을 갖춘 법원 청사를 구현한다는 계획이다.

특히 재판과 법원 업무의 효율성을 비롯해 법관·직원과 방문객의 동선, 보안체계 등을 합리적으로 구성하고 국민 누구나 편리하게 이용할 수 있는 공공청사로서의 기능을 종합적으로 검토해 최적의 설계안을 선정할 예정이다.

행복청은 도시계획과의 정합성, 법원 청사의 기능과 효율성, 건축적 완성도 등을 종합적으로 심사할 분야별 전문가 8명(본심사위원 5명·예비심사위원 3명)으로 심사위원회를 구성했다. 심사위원 명단은 전날 행복청 누리집과 국토교통부 세움터, 건축허브 등을 통해 사전 공개됐다.

본심사위원은 이재인 명지대 교수, 박인규 배재대 교수, 손세형 성균관대 교수, 노진관 서울고등법원 상임전문심리위원, 최현규 MACK 건축사사무소 대표 등 5명이다.

예비심사위원으로는 이용환 한국교원대 교수, 임오연 건양대 교수, 김진욱 서울과학기술대 교수 등 3명이 참여한다.

본심사는 오는 31일 진행되며 최종 당선작과 입선작을 선정한다. 심사의 공정성과 투명성을 높이고 국민의 관심과 참여를 확대하기 위해 심사 당일 오후 1시부터 행복청 공식 유튜브를 통해 심사 과정을 실시간 공개한다.

최종 결과는 다음달 1일 행복청 누리집과 국토교통부 세움터 등 주요 플랫폼을 통해 발표한다. 당선작과 입상작뿐 아니라 심사 결과와 평가 내용, 입상작 설명자료 등도 함께 공개할 예정이다.

한편 세종지방법원은 총사업비 1042억원을 투입해 부지면적 3만3000㎡, 연면적 1만6000㎡ 규모로 조성된다. 2031년 3월 개원을 목표로 추진 중이다.