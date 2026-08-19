‘리센느·다비치·멜로망스 온다’ 천안 K-컬처박람회, 체험형으로 확 달라진다

다음달 2~6일 독립기념관 일원서 개최 K-푸드·K-웹툰·K-팝 중심 산업전시·공연 마련

다음달 개막하는 ‘2026 천안 K-컬처박람회’가 K-푸드·K-웹툰·K-팝 등 3대 산업을 중심으로 체험 기능을 강화해 관람객을 맞는다.

충남 천안시는 다음달 2일부터 6일까지 천안 독립기념관 일원에서 ‘K-컬처, 세계의 중심에 서다’를 주제로 ‘2026 천안 K-컬처박람회’를 개최한다고 19일 밝혔다. 천안시와 독립기념관, 천안문화재단이 공동 주관하며 총사업비 41억원이 투입된다.

올해 산업전시관은 전시 분야를 K-푸드·K-웹툰·K-팝 등 3개 분야로 압축해 콘텐츠 집중도를 높인다.

K-푸드관에서는 전통 발효식품을 소개하고 대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 연계해 해외 수출상담도 지원한다.

K-웹툰관에서는 충남콘텐츠진흥원과 협력해 작가 라이브 드로잉쇼와 캐릭터 퍼포먼스 등을 선보인다.

K-팝 팝업 전시관은 인공지능(AI) 기술을 접목해 관람객이 직접 아이돌 데뷔 과정을 체험하는 몰입형 공간으로 꾸민다. 글로벌 관람객을 위해 영어·중국어·일본어 등 3개 국어도 지원한다.

독립의 다리 일원에 마련되는 주제전시에서는 파리·뉴욕·방콕 등 해외 주요 도시에서 확산한 한류 현장을 재현한다. 유네스코 지정 백범 김구 선생 탄생 150주년을 기념한 특별 포토존도 새롭게 선보인다.

다채로운 공연도 이어진다.

개막일인 2일에는 다비치, 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE), 리센느(RESCENE)의 축하공연과 드론쇼가 펼쳐진다. 3일에는 10㎝와 YB 등이 출연하는 K-Rock 콘서트가, 4일에는 천안시립교향악단과 김나영·멜로망스·케이윌 등이 참여하는 K-OST 콘서트가 열린다.

5일에는 MC 김태균과 스페셜 MC 소유를 비롯해 김재중·이창섭·하성운·HYNN·KISS OF LIFE 등이 출연하는 SBS 라디오 <두시탈출 컬투쇼> 공개방송이 주무대에서 진행된다.

가족 단위 관람객을 위한 어린이 뮤지컬 ‘시크릿 쥬쥬’와 ‘반짝반짝 달님이’ 싱어롱쇼도 마련된다. 농심·롯데웰푸드와 연계한 라면&아이스크림 페스타와 충남식품산업박람회도 함께 열린다.

지역 상권 활성화를 위한 프로그램도 운영한다. 천안 빵소와 호두과자 품질인증점 등과 연계해 소비촉진 할인쿠폰을 제공하고 문화누리카드와 천안사랑카드 결제도 지원한다.