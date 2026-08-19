교통법규 위반 차량 등 고의적으로 노려 20대 주범 구속, 공범 22명 불구속 송치

충남 천안지역 선·후배 관계인 20대들이 배달종사자 등 주변 인적 네트워크를 이용해 공범을 모집한 뒤 조직적으로 고의 교통사고를 내고 보험금 약 3억원을 받아 챙긴 혐의로 경찰에 붙잡혔다.

충남경찰청 교통수사계는 고의로 교통사고를 낸 뒤 보험금을 편취한 혐의(보험사기방지 특별법 위반)로 주범 A씨(20대)를 구속하고 범행에 가담한 공범 등 22명을 불구속 상태로 송치했다고 19일 밝혔다.

이들은 2022년 2월부터 2024년 4월까지 약 3년간 모두 37차례에 걸쳐 고의로 교통사고를 내고 보험사로부터 약 3억원의 보험금을 편취한 혐의를 받는다.

이들은 평소 알고 지내던 배달종사자와 고향 선·후배 등 인적 네트워크를 통해 공범을 모집한 뒤 범행을 계획한 것으로 조사됐다.

주로 생활 근거지인 천안지역 교차로 등에서 교통법규를 위반하거나 일방통행로를 역주행하는 차량을 범행 대상으로 삼았다.

공범끼리 가해자와 피해자 역할을 나눠 고의로 충돌한 뒤 정상적인 교통사고인 것처럼 보험사에 신고하는 수법을 사용했다. 이후 보험금을 받아 서로 나눠 가진 것으로 조사됐다.

경찰은 사고 현장 폐쇄회로(CC)TV와 차량 블랙박스 영상 분석을 비롯해 계좌 추적, 휴대전화 디지털 포렌식, 통신수사, 병원 진료기록 등을 종합적으로 분석해 이들의 조직적인 범행을 확인했다. 조사 과정에서 피의자 대부분은 범행 사실을 자백한 것으로 전해졌다.

충남경찰청은 다음달 30일까지 교통사고 보험사기 집중수사 기간을 운영하고 있다. 경찰은 금융질서를 교란하는 조직적·상습적 보험사기범 검거에 수사력을 집중하는 한편 범죄수익도 추적해 적극적으로 환수할 방침이다.