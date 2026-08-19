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경찰 “25일 김병기 수사심의위 개최…수사 조만간 마무리”

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본문 요약

경찰이 김병기 무소속 의원의 13개 비위 의혹 사건에 대해 수사심의위원회를 개최한다.

그는 김 의원 수사 결론이 늦어지고 있다는 지적에 대해 "충분히 우려를 알겠다"며 "다음주 심의위 회의 안건도 있는 만큼 빠른 속도로 진행하지 않을까 싶다"고 말했다.

유 직무대행은 최근 김 의원 수사 상황에 대해 "최근 국가수사본부와 협의 과정에서 일부 추가한 부분도 있는 걸로 안다"고 말했다.

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경찰 “25일 김병기 수사심의위 개최…수사 조만간 마무리”

입력 2026.08.19 13:20

수정 2026.08.19 13:33

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  • 김태욱 기자

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김병기 무소속 의원이 지난 4월 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 연합뉴스

김병기 무소속 의원이 지난 4월 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 연합뉴스

경찰이 김병기 무소속 의원의 13개 비위 의혹 사건에 대해 수사심의위원회를 개최한다.

경찰청 관계자는 19일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 정례 기자간담회에서 “(김 의원 사건은) 서울경찰청 수사심의계에서 심의 조사를 진행 중”이라며 “다음주 화요일(오는 25일) 열리는 제8회 (서울청) 수사심의위 정기 회의에 안건으로 상정될 예정”이라고 말했다.

시민단체인 서민민생대책위원회는 지난달 31일 “(경찰이) 11개월이 넘도록 결론을 내지 못한 원인이 수사 능력 부족보다 다른 사정으로 지연되는 게 아닌가 하는 의심을 낳는다”며 김 의원 수사를 진행 중인 서울청에 수사심의를 신청했다.

경찰청 관계자는 “김 의원 수사는 조만간 마무리할 것으로 보고받았다”고 말했다. 이 관계자는 김 의원 수사 결론이 늦어지고 있다는 지적에 대해 “충분히 우려를 알겠다”며 “다음주 (수사)심의위 회의 안건도 있는 만큼 빠른 속도로 진행하지 않을까 싶다”고 말했다.

경찰청 관계자는 최근 김 의원 수사 상황에 대해 “최근 (경찰청) 국가수사본부와 (서울청의) 협의 과정에서 일부 추가한 부분도 있는 걸로 안다”고 말했다. 이 관계자는 “국수본부장은 큰 틀에서 정리돼 세세한 부분을 마무리하고 있다고 답변했고, 서울청장도 본청과 소통하고 있다고 했는데 그 틀 안에서 진행되고 있다”며 “큰 이견은 없는 걸로 안다”고 했다.

김병기 수사 지연 계속에···시민단체는 수사심의위 소집 요청, 전직 보좌관은 ‘신속수사 촉구’ 민원

김병기 무소속 의원을 둘러싼 13개 의혹과 관련한 경찰 수사가 1년 가까이 이어지자 김 의원을 고발한 시민단체가 경찰에 수사심의위원회 소집을 요청했다. 경찰 수사가 적절하게 이뤄지고 있는지 의심된다며 외부 인사들이 수사 상황을 점검해달라는 취지이다. 앞서 김 의원 의혹을 폭로한 전직 보좌관과 당사자인 김 의원도 신속한 결론을 내달라고 경찰에 요청한 바...

https://www.khan.co.kr/article/202608021512001

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