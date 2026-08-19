경찰 “25일 김병기 수사심의위 개최…수사 조만간 마무리”

경찰이 김병기 무소속 의원의 13개 비위 의혹 사건에 대해 수사심의위원회를 개최한다.

경찰청 관계자는 19일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 정례 기자간담회에서 “(김 의원 사건은) 서울경찰청 수사심의계에서 심의 조사를 진행 중”이라며 “다음주 화요일(오는 25일) 열리는 제8회 (서울청) 수사심의위 정기 회의에 안건으로 상정될 예정”이라고 말했다.

시민단체인 서민민생대책위원회는 지난달 31일 “(경찰이) 11개월이 넘도록 결론을 내지 못한 원인이 수사 능력 부족보다 다른 사정으로 지연되는 게 아닌가 하는 의심을 낳는다”며 김 의원 수사를 진행 중인 서울청에 수사심의를 신청했다.

경찰청 관계자는 “김 의원 수사는 조만간 마무리할 것으로 보고받았다”고 말했다. 이 관계자는 김 의원 수사 결론이 늦어지고 있다는 지적에 대해 “충분히 우려를 알겠다”며 “다음주 (수사)심의위 회의 안건도 있는 만큼 빠른 속도로 진행하지 않을까 싶다”고 말했다.

경찰청 관계자는 최근 김 의원 수사 상황에 대해 “최근 (경찰청) 국가수사본부와 (서울청의) 협의 과정에서 일부 추가한 부분도 있는 걸로 안다”고 말했다. 이 관계자는 “국수본부장은 큰 틀에서 정리돼 세세한 부분을 마무리하고 있다고 답변했고, 서울청장도 본청과 소통하고 있다고 했는데 그 틀 안에서 진행되고 있다”며 “큰 이견은 없는 걸로 안다”고 했다.