폐교 운동장 지키던 65살 나무 새 생명…증평군, 목재호텔 건립에 활용

충북 증평 폐교 운동장을 지켜온 플라타너스가 새 생명을 얻는다.

증평군은 옛 죽리초등학교 율리분교(현 율리휴양촌) 교정에 있는 플라타너스를 가칭 ‘목조호텔’ 건립 사업의 건축 및 인테리어 자재로 활용할 계획이라고 19일 밝혔다.

이를 위해 증평군은 내년도 당초예산에 관련 예산 3000만원을 편성할 예정이다.

대상은 율리휴양촌 내 플라타너스 4그루 중 호텔 건립 예정지에 속해 벌목이 불가피한 2그루다. 이 나무들은 1967년 율리분교 개교 당시 심어져 수령이 65년가량 된 것으로 추정된다.

증평군은 앞서 2024년 산림청의 ‘국산 목재 목조건축 실연사업’ 공모에 선정돼 130억원을 투입해 해당 부지에 22개 객실 규모 목조호텔을 건립한다. 연면적 2000㎡터에 4층 규모 호텔을 짓고 1층엔 주차장, 2~4층에는 객실 등을 조성한다.

당초 부지 내 나무들은 폐기될 예정이었다. 하지만 증평군은 사업 장소가 품고 있는 역사성과 공간의 정체성을 살리기 위해 이를 재활용하기로 했다.

증평군은 내년 1월 두 그루를 벌목해 제재 및 방충 처리를 진행한다. 이후 2028년 초까지 자연 및 인공 건조 과정을 거치게 된다. 가공을 마친 목재는 향후 호텔 로비 등 주요 공간 마감재로 쓰이거나 원목 테이블, 의자 등 비품으로 제작된다.

증평군 관계자는 “지역의 역사를 함께해 온 나무를 단순히 폐기하지 않고 재탄생 시켜 보존할 것”이라며 “건축물에 지역 스토리텔링을 가미하는 의미 있는 공간이 될 것으로 기대한다”고 말했다.