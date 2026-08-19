반도체 호황에도 인력난…필요한 인력 7명 중 1명 못 채웠다

하반기 주요 제조업 일자리 전망 반도체·조선 고용 늘고 섬유 줄어

올해 하반기 반도체와 조선 업종의 일자리는 늘지만 섬유 업종은 감소할 것이라는 전망이 나왔다.

한국고용정보원과 한국산업기술진흥원이 19일 발표한 ‘2026년 하반기 주요 업종 일자리 전망’에 따르면 반도체 업종 고용은 지난해 하반기보다 8000명(5.1%) 증가할 것으로 예측됐다. 인공지능(AI) 서버와 데이터센터 투자 확대로 고부가가치 메모리 수요가 늘어난 영향이다.

올해 세계 반도체 시장은 1조6173억달러로 2025년(8331억달러)보다 94% 커질 것으로 예상된다. 반도체 수출도 전년 대비 142.2% 늘어난 4200억달러 안팎에 이를 것으로 전망된다. 상반기 반도체 업종 노동자는 지난해 같은 기간보다 6000명(4.2%) 늘어난 약 15만7000명으로 집계됐다. 하반기 고용도 지난해 같은 기간보다 8000명(5.1%) 증가할 것으로 예상된다.

그러나 기업은 필요한 인력을 구하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다. 올해 상반기 반도체 업종의 구인 인원은 9700명이었지만 실제 채용은 8300명에 그쳤다. 미충원율은 14.8%로 지난해 같은 기간보다 3.2%포인트 높아졌고, 전 산업 평균인 6.5%를 두 배 넘게 웃돌았다.

미충원 사유로는 ‘기업이 요구하는 학력·자격을 갖춘 지원자가 없다’는 응답이 33.8%로 가장 많았다. ‘적극적으로 구인활동을 하지 못했다’는 응답은 18.9%, ‘기업이 제시한 임금 등 노동조건이 구직자의 기대와 맞지 않았다’는 응답은 13.5%였다. 반도체 호황으로 채용 수요는 늘었지만 기업과 구직자 간 인력 미스매치는 심화한 것으로 해석된다.

반도체와 더불어 조선업 일자리도 3000명(2.7%) 증가할 것으로 전망됐다. 국내 조선소가 3년 치가 넘는 일감을 확보한 데다 액화천연가스(LNG) 운반선과 대형 컨테이너선 등 고가 선박의 인도가 이어지면서다.

반면 섬유 업종 고용은 5000명(3.5%) 감소할 것으로 예상된다. 중국산 저가 제품의 시장 잠식과 미국발 통상 불확실성, 원료·물류비 상승이 기대치를 끌어내렸다. 기계, 전자·디스플레이, 철강, 자동차, 금속가공, 석유화학 업종 일자리는 전년 동기 수준을 유지할 것으로 예상됐다.