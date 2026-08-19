충북 충주시, ‘점심시간 휴무제’ 시범운영

충북 충주시는 공무원의 안정적인 휴식권 보장과 민원 서비스 질 향상을 위해 오는 10월 1일부터 ‘점심시간 휴무제’를 시범 운영한다고 19일 밝혔다.

시범 운영 대상은 충주시 본청을 비롯해 읍면동 행정복지센터, 보건소, 농업기술센터 등이다. 해당 기관 민원실은 매일 낮 12시~오후 1시 1시간 동안 창구 업무를 중단한다.

충주시는 2개월간의 시범운영 기간 시민 불편 사항과 문제점을 면밀히 분석하고 보완해 오는 12월부터 제도를 전면 시행할 방침이다.

점심시간 민원서류가 필요한 시민은 무인민원발급기나 정부24 온라인 발급 서비스를 이용할 수 있다.

다만, 무인발급기나 온라인 서비스로 발급이 제한되는 개인용 인감증명서, 지적도 등의 서류는 점심시간이 끝나고 업무가 재개되는 오후 1시 이후 창구를 직접 방문해야 발급할 수 있다.

충주시는 점심시간 휴무제 도입이 직원들의 휴식과 업무 집중도를 높여 민원서비스 질 향상으로 이어질 것으로 보고 있다.

공무원 점심시간 휴무제는 2017년 경남 고성군을 시작으로 전국 100여 곳 자치단체가 잇따라 도입하고 있다.

충주시 관계자는 “이번 제도는 민원창구 직원의 온전한 점심시간을 보장해 업무 집중도를 높이고, 더 나은 행정서비스를 제공하기 위해 마련됐다”며 “시민 목소리를 수렴해 안정적이고 친절한 서비스로 보답하겠다”고 말했다.