경기·충청 ‘반도체 호황’, 서울·부산 ‘외국인발 소비 호황’···관광과 반도체가 가르는 지역경제

반도체와 외국인 관광객에 따라 지역별 경기의 온도차가 뚜렷해지고 있다.

메모리 반도체 클러스터가 위치한 경기도·충청도는 수출이 호조를 보이고, 외국인 관광객이 많이 찾는 서울·부산은 소비가 들썩이고 있다. 그러나 경상·전라 지역은 경기 부진이 이어지는 것으로 나타났다.

국가데이터처가 19일 발표한 ‘2분기 지역경제동향’을 보면, 전국 광공업 생산은 1년 전보다 2.0% 증가했다.

시도별로 보면 충북이 27.8%로 가장 많이 증가했으며, 2위인 광주(9.1%)의 세 배에 달했다. 충북 지역엔 SK하이닉스 공장이 위치해 있다.

전국 2분기 수출액은 1년 전보다 1006억4000만달러(57.5%) 늘어난 2755억1000만달러로 집계돼 역대 분기 중 가장 많았다.

특히 반도체는 각 지역별 수출에도 큰 영향을 미쳤다. 메모리 반도체 생산을 담당하는 경기(931억2000만달러)와 충남(571억4000만달러)의 수출이 역대 최대치를 기록했고, 전체 수출 증가액의 84.7%에 해당하는 852억4000만달러를 기여할 정도로 비중이 컸다. 이중 경기도는 홀로 전체 수출 증가분의 과반(507억5000만달러)을 차지했다.

데이터처 관계자는 “2분기 들어 반도체 수출 가격과 물량이 증가한 영향”이라고 설명했다.

소비 동향을 보여주는 소매판매는 서울(3.8%), 대구(3.5%) 부산(3.4%) 등 9개 시도에서 늘어나며 전국에서 총 2.4% 증가했다.

서울과 부산의 소비 호조는 외국인 관광객 유입으로 풀이된다. 데이터처 관계자는 “외국인 관광객 유입으로 백화점 판매가 늘고 화장품 중심으로 전문 소매점 판매가 많이 늘었다”고 말했다.

서울은 백화점 판매가 19.3% 늘었고 부산은 14.7% 늘었다. 서울과 부산은 서비스업 도매·소매 생산도 각각 3.9%, 5.3% 증가했다. 대구는 승용차·연료소매점(7.6%)이 소매판매를 끌어 올렸다.

그러나 경상·전라 지역은 경기 부진이 이어지고 있는 양상이다. 경남은 전국 17개 시·도 중 유일하게 2분기 수출이 감소(-5억2000만달러)했다. 전라와 경상지역은 소매판매도 전년 대비 감소했다.

서울(2.5%), 대구(2.6%), 부산(2.7%) 등은 소비자물가 상승률이 전국(3%)보다 낮았지만, 경북·경남·전북(3.4%) 물가상승률이 전국 지역 중 가장 높았다. 데이터처 관계자는 “지방은 외식 이외 서비스업 물가가 증가한 데에 대해 크게 영향을 받은 것으로 보인다”고 말했다.