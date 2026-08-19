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시외버스 수화물에 ‘마약류’ 실어 전국에 뿌린 일당 검거

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본문 요약

시외버스 수화물 배송으로 필로폰을 전국에 유통한 일당이 경찰에 붙잡혔다.

경남 마산동부경찰서는 마약류관리법 위반 혐의로 판매책 A씨와 공급책, 마약투약자 등 10명을 검거하고, A씨를 포함한 7명을 구속했다고 19일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난해 8~12월 경남지역 시외버스터미널에서 필로폰 35.5ｇ을 수화물로 위장해 7명에게 판매한 혐의를 받는다.

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시외버스 수화물에 ‘마약류’ 실어 전국에 뿌린 일당 검거

입력 2026.08.19 13:51

수정 2026.08.19 14:32

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  • 김준용 기자

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경찰이 압수한 마약류와 현금. 경남경찰청 제공

경찰이 압수한 마약류와 현금. 경남경찰청 제공

시외버스 수화물 배송망을 악용해 마약류를 전국에 유통한 일당이 경찰에 붙잡혔다.

경남 마산동부경찰서는 마약류관리법 위반 혐의로 판매책과 공급책, 투약자 등 10명을 검거하고 이중 7명을 구속했다고 19일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨(60대·구속)는 지난해 8~12월 경남지역 시외버스터미널을 통해 타 지역에 사는 7명에게 수화물로 위장한 마약류를 판매한 혐의를 받고 있다. A씨는 총 45차례에 걸쳐 마약류 35.5ｇ을 뿌린 것으로 파악됐다.

또한 공급책 B씨(60대·구속))와 C씨(60대·구속)는 지난해 11월과 올해 1월 각각 A씨에게 마약류를 공급하거나 미수에 그친 혐의를 받는다.

경찰은 지난 1월 A씨를 검거한 뒤 이달 10일까지 B·C씨 등 공급책과 투약자 등을 차례로 붙잡았다. 이 과정에서 경찰은 마약류 약 308ｇ을 압수했다. 이는 1820명이 동시에 투약할 수 있는 양이라고 경찰은 설명했다.

수사팀은 A씨가 범행으로 벌어들인 수익 2100만원을 기소 전 추징 보전했다. 경찰은 마약 투약 전력이 확인되지 않은 피의자 3명의 경우 한국마약퇴치운동본부의 재활 프로그램을 이수하도록 조치할 예정이다. 경찰은 수사 단서를 제공한 제보자에게 포상금 1000만원을 지급했다.

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