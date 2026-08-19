‘경찰관 허위보고’ 의혹 제주 30대 실종자 어디있나···인상착의 공개 제보 접수

경찰, 인상착의 담은 실종 경보 문자 발송 가족들도 온라인 통해 전단지 공유·제보 접수 5월 첫 실종 접수 때 경찰 “실종자와 연락” 허위보고 의심

제주에서 3개월째 행방이 묘연한 30대 실종자에 대한 실명과 인상착의가 공개됐다. 당초 이 실종 사건을 담당한 경찰관은 실종자와 연락이 닿은 것처럼 허위 보고하고 사건을 종결했다는 의혹을 받고 있다.

제주경찰청은 19일 “제주도에서 실종된 장미란씨(37)를 찾는다”는 내용의 실종 경보 문자를 발송했다. 장씨는 키 158㎝, 몸무게 44㎏의 왜소한 체격으로, 실종 당시 검정 후드 집업과 카키색 운동복 바지를 입고 있었던 것으로 확인됐다.

장씨는 지난 5월12일 늦은 오후부터 13일 새벽 사이 제주시 한림읍 자택을 나선 뒤 행방불명된 상태다. 장씨 가족 역시 실종자를 찾는 전단지를 만들어 사회관계망서비스(SNS)에 공유하며 제보를 당부하고 있다.

앞서 장씨 가족은 지난 5월 중순 “장씨가 귀가하지 않는다”며 제주서부경찰서에 신고했다.

당시 야간 근무자였던 A 경장은 ‘실종자와 연락이 됐다’는 취지로 상부에 보고한 뒤 사건을 종결 처리했다. 장씨 가족에게도 동일하게 안내했다.

하지만 장씨 가족이 “여전히 장씨와 연락이 되지 않는다”면서 지난 7월 재차 실종 신고를 했다.

경찰은 현재 실종전담 수사팀을 편성해 가출과 실종 등 모든 가능성을 열어 두고 실종자에 대한 집중 수사를 벌이고 있다. 다만 현재까지 카드 사용이나 휴대전화 기록과 같은 생활 반응은 확인되지 않는 것으로 전해졌다.

경찰은 또 지난 5월 첫 신고 접수 및 종결 과정에서 A경장과 실종자간 통화 내역이 존재하지 않는 것으로 의심하고, 반부패경제범죄 수사대를 통해 A경장에 대한 수사를 진행 중이다. 반면 A경장은 “신고 대상자와 연락 후 사건을 정상 종결했다”고 계속 주장하는 것으로 전해졌다.

한편 A경장은 지난달 22일 지산이 근무하는 경찰서 여자 화장실에 들어간 혐의(성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반)로도 조사받고 있다. 현재 직위 해제된 상태다.