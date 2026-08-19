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본문 요약

제주에서 3개월째 행방이 묘연한 30대 실종자에 대한 실명과 인상착의가 공개됐다.

당시 야간 근무자였던 A 경장은 '실종자와 연락이 됐다'는 취지로 상부에 보고한 뒤 사건을 종결 처리했다.

하지만 장씨 가족이 "여전히 장씨와 연락이 되지 않는다"면서 지난 7월 재차 실종 신고를 했다.

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‘경찰관 허위보고’ 의혹 제주 30대 실종자 어디있나···인상착의 공개 제보 접수

입력 2026.08.19 14:18

수정 2026.08.19 14:31

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  • 박미라 기자

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경찰, 인상착의 담은 실종 경보 문자 발송

가족들도 온라인 통해 전단지 공유·제보 접수

5월 첫 실종 접수 때 경찰 “실종자와 연락” 허위보고 의심

제주 실종경보 문자.

제주 실종경보 문자.

제주에서 3개월째 행방이 묘연한 30대 실종자에 대한 실명과 인상착의가 공개됐다. 당초 이 실종 사건을 담당한 경찰관은 실종자와 연락이 닿은 것처럼 허위 보고하고 사건을 종결했다는 의혹을 받고 있다.

제주경찰청은 19일 “제주도에서 실종된 장미란씨(37)를 찾는다”는 내용의 실종 경보 문자를 발송했다. 장씨는 키 158㎝, 몸무게 44㎏의 왜소한 체격으로, 실종 당시 검정 후드 집업과 카키색 운동복 바지를 입고 있었던 것으로 확인됐다.

장씨는 지난 5월12일 늦은 오후부터 13일 새벽 사이 제주시 한림읍 자택을 나선 뒤 행방불명된 상태다. 장씨 가족 역시 실종자를 찾는 전단지를 만들어 사회관계망서비스(SNS)에 공유하며 제보를 당부하고 있다.

앞서 장씨 가족은 지난 5월 중순 “장씨가 귀가하지 않는다”며 제주서부경찰서에 신고했다.

당시 야간 근무자였던 A 경장은 ‘실종자와 연락이 됐다’는 취지로 상부에 보고한 뒤 사건을 종결 처리했다. 장씨 가족에게도 동일하게 안내했다.

하지만 장씨 가족이 “여전히 장씨와 연락이 되지 않는다”면서 지난 7월 재차 실종 신고를 했다.

경찰은 현재 실종전담 수사팀을 편성해 가출과 실종 등 모든 가능성을 열어 두고 실종자에 대한 집중 수사를 벌이고 있다. 다만 현재까지 카드 사용이나 휴대전화 기록과 같은 생활 반응은 확인되지 않는 것으로 전해졌다.

경찰은 또 지난 5월 첫 신고 접수 및 종결 과정에서 A경장과 실종자간 통화 내역이 존재하지 않는 것으로 의심하고, 반부패경제범죄 수사대를 통해 A경장에 대한 수사를 진행 중이다. 반면 A경장은 “신고 대상자와 연락 후 사건을 정상 종결했다”고 계속 주장하는 것으로 전해졌다.

한편 A경장은 지난달 22일 지산이 근무하는 경찰서 여자 화장실에 들어간 혐의(성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반)로도 조사받고 있다. 현재 직위 해제된 상태다.

영문번역(English Translation)
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