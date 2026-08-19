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도봉구, 탄소중립 도시 만들어 ‘기후약자’ 지킨다

입력 2026.08.19 14:26

수정 2026.08.19 14:27

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노약자·저소득층에 피해 큰 ‘기후 불평등’ 해소 목적

‘탄소공감 마일리지’ 등으로 주민 자발적 참여 독려

지난달 4일 서울 도봉구 도봉환경교육센터에서 탄소 감축 활동을 이끄는 ‘제로씨(Zero-C)’ 활동가 교육이 진행되고 있다. 도봉구 제공.

지난달 4일 서울 도봉구 도봉환경교육센터에서 탄소 감축 활동을 이끄는 ‘제로씨(Zero-C)’ 활동가 교육이 진행되고 있다. 도봉구 제공.

서울 도봉구가 기후위기에 선제적으로 대응하고 탄소중립 도시 조성을 조기에 달성하기 위해 ‘기후정의 실현 탄소중립 도시 조성’ 종합계획을 시행한다고 19일 밝혔다.

종합계획은 기후위기가 노약자와 저소득층 등에게 더 큰 피해를 주는 ‘기후 불평등’ 현상을 해소하는데 중점을 두고 있다. 구는 ‘기후위기로부터 모두가 안전하고 공평한 탄소중립 도시, 도봉’을 비전으로 정하고 이를 실천하기 위한 5대 전략, 17개 사업을 추진한다.

핵심 전략은 ‘기후위기 완화 및 적응 대책 실행’, ‘구민과 함께 탄소중립 DNA 확산’, ‘탄소공감 마일리지 등 기존 도봉형 선도사업 고도화’, ‘기후위기 대응 국내외 협력 강화’, ‘탄소중립기본법에 따른 정책 기반 조성’ 등이다.

구는 종합계획을 통해 주민들이 자발적으로 온실가스 감축 활동을 할 수 있는 실천 사업을 대폭 늘린다. 구는 ‘탄소 배출 제로(0·Zero)’를 목표로 탄소 감축 활동을 진행하는 활동가 ‘도봉구 제로씨(Zero-C)’를 연간 1000명씩 양성할 계획이다. 주민들이 탄소중립 활동을 실천하고 인센티브를 받는 ‘탄소공감 마일리지’ 참여도 계속한다.

종합계획을 뒷받침할 국제 협력 체계도 마련했다. 구는 국내 단체인 ‘탄소중립 지방정부 실천연대’와 국제단체인 ‘자치단체국제환경협의회(ICLEI)’, ‘글로벌 기후에너지 시장협약(GCoM)’ 등과 교류를 이어갈 예정이다.

김동욱 도봉구청장은 “기후위기는 구민의 안전과 생명을 위협하는 중대한 사안”이라며 “전 부서의 협업을 통해 이번 계획을 충실히 이행함으로써 기후정의와 탄소중립을 조기에 실현하겠다”고 밝혔다.

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