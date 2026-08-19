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두통 잦은 당신, 혹시 냄새 잘 못 맡지 않나요?···후각장애와 편두통 상관관계 나와

입력 2026.08.19 14:31

수정 2026.08.19 14:47

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후각장애 있을 시 편두통 발생률 19% 높아

후각신경이 코 내부 근접한 점 영향 있는 듯


후각장애가 있으면 편두통 발생 위험이 높게 나타난다는 연구 결과가 발표됐다. 게티이미지

후각장애가 있으면 편두통 발생 위험이 높게 나타난다는 연구 결과가 발표됐다. 게티이미지


냄새를 잘 못 맡는 사람은 그렇지 않은 사람보다 편두통이 생길 위험이 19% 더 높다는 연구 결과가 나왔다.

건국대병원 이비인후-두경부외과 조재훈 교수 연구팀은 미국 인디애나대 의대 연구팀과 함께 수행한 이 같은 내용의 연구를 미국두통학회 공식 학술지(Headache)에 발표했다고 19일 밝혔다. 연구진은 2009년 국가건강검진을 받은 20세 이상 성인 중 이미 편두통 진단을 받은 경우 등을 제외한 뒤, 2006~2008년 후각장애 진단을 받은 8270명(후각장애군)과 나머지 342만6923명(대조군)으로 나눠 편두통 발생 비율을 약 10년간 추적 관찰했다.

분석 결과, 추적 기간 중 편두통 발생률은 후각장애군이 1000인년(1인년은 환자 1명을 1년간 관찰했을 때를 기준으로 한 단위)당 21.85명으로, 대조군(16.47명)보다 높았다. 나이·성별·체질량지수·흡연·음주·운동 여부와 당뇨병·고혈압·이상지질혈증·신장 기능 같은 연관 요인의 영향을 배제한 분석에서도 후각장애군의 편두통 발생 위험은 대조군보다 19% 높게 나타났다. 같은 연령대나 성별, 동반질환이 있는 집단으로 나눠 봐도 후각장애와 편두통의 연관성은 일관되게 확인됐다.

연구진은 냄새를 느끼는 후각신경과 통증·감각을 전달하는 삼차신경이 코 안에서 가까운 위치에 연결돼 있다는 점에 주목했다. 편두통은 삼차신경이 자극받아 혈관계에 영향을 미치면서 생기는 것으로 알려져 있는데, 후각 기능이 떨어지면 삼차신경의 감각 처리 방식도 흐트러져 편두통이 생기기 쉬운 상태가 될 수 있다는 설명이다. 다만 연구진은 이 연구에서 후각장애가 편두통을 직접 일으킨다는 인과관계를 증명한 것은 아니어서 연관성에 대한 추가 연구가 필요하다고 밝혔다.

냄새를 못 맡는 증상이 나타나는 후각장애와 편두통은 모두 환자의 삶의 질을 크게 떨어뜨리는 질환이다. 후각장애는 전체 인구의 3.2~22%에서 나타나고, 편두통은 2019년 한 해 전 세계에서 11억건 넘게 발생한 것으로 추정되는 흔한 신경계 질환이다.

코로나19 대유행 시기에 냄새를 못 맡는 증상이 두통과 함께 나타나는 사례가 주목받았지만 코로나19 감염과 무관하게 두 질환 사이의 관련성을 분석한 연구는 부족했다. 조재훈 교수는 “코로나19 이전부터 두 질환 사이에 연관성이 있었는지를 인구 기반으로 확인한 연구가 없었다는 점에 착안해 이번 연구를 시작했다”고 밝혔다.

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