트럼프 곁을 떠나지 않는 ‘인간 프린터’?···루비오·베선트 제낀 백악관 참모에 쏠린 관심

트럼프와 항상 ‘밀착 동행’ 비서관 내털리 하프 주요 장관들 못 탄 ‘극비 비행기 환승’ 때도 함께해 오소프 의원 “트럼프, 그녀와 여행 다니려 해” 조롱 미 언론 “트럼프 애착 인형” “안심 담요” 잇단 공격 백악관 철통방어 나서…11월 중간선거 영향 주목

도널드 트럼프 미국 대통령이 찍힌 사진 속에는 언제나 그를 바라보며 미소짓는 인물이 등장한다. ‘인간 프린터’라 불리며 대통령의 일거수일투족을 함께 하는 비서관 내털리 하프(35)다.

대중의 관심에서 벗어나 있던 하프가 최근 미국 정가의 최대 관심사로 떠오르고 있다. 오는 11월 중간선거를 앞두고 야당 정치인의 입에 그의 이름이 오르내리자 백악관에서 ‘철통방어’에 나서면서다.

18일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)·CNN방송 등에 따르면 하프를 향한 관심은 이틀 전 민주당 존 오소프 상원의원(조지아)이 유세에서 트럼프 대통령을 비판하며 하프를 거론하면서 시작됐다.

그는 “트럼프는 골프를 치고 주식 거래나 하지 일을 하고 싶어하지 않는다”며 “대신 무도회장을 짓고, 카타르 국왕이 선물한 ‘방어도 안 되는 비행 궁전’으로 나탈리와 여행이나 다니려고 한다”고 말했다.

트럼프 대통령은 지난달 튀르키예에서 열린 북대서양조약기구(나토) 정상회의 참석 후 이란의 암살 위협을 피해 비밀리에 비행기를 바꿔탔는데, 그때 동행시킨 극소수의 최측근 중 한 명이 하프였던 것을 꼬집은 것이다. 은밀하게 이뤄진 ‘전용기 갈아타기 작전’에는 미 행정부 장관 서열 1위인 마코 루비오 국무장관, 2위인 스콧 베선트 재무장관조차 끼지 못했다.

오소프 의원의 발언에 백악관은 즉각 방어에 나섰다. 백악관은 성명을 통해 “하프는 가장 충성스럽고 열심히 일하는 보좌관 중 한 명”이라고 밝혔다. 스티븐 청 백악관 공보국장도 오소프 의원을 향해 “정계에서 단연 최고로 한심한 인간”이라고 비난했다.

1991년생인 하프는 2021년~2022년 보수 성향의 방송 원아메리카뉴스네트워크에서 앵커로 활동했다. 그는 트럼프 1기 행정부 당시 대통령이 서명한 약물 관련 법안 덕분에 자신이 골육종을 이겨냈다며 트럼프를 ‘생명의 은인’으로 여긴다. 2020년 공화당 전당대회에서 이 경험을 공유하며 트럼프 대통령과 인연을 맺었고 2022년 트럼프 캠프에 합류했다. 지난해 1월 트럼프 2기 행정부 시작과 함께 백악관에 입성했다.

하프는 빠르게 트럼프의 신임을 얻었다. CNN은 “공식 직함이 없는데도 전국을 따라다니며 트럼프에 호의적인 내용의 기사나 SNS 게시물을 출력해 끊임없이 트럼프에게 전달해 ‘인간 프린터’라는 별명을 얻었다”고 전했다. WP는 “트럼프는 종이 문서를 선호하기 때문에 어떤 정보가 대통령에게 전달되는지에 하프가 상당한 영향력을 행사한다”고 전했다.

한 백악관 관계자는 “트럼프는 관심을 좋아하고 하프가 100% 헌신적이고 충성스럽다는 점에 만족한다”며 “하프는 의심하거나 질문하지 않는다”고 CNN에 말했다. 다만 비공개회의 때도 하프가 항상 동행하는 점 때문에 일부 참모진 사이에선 불만도 제기된다고 CNN은 전했다.

하프는 트럼프 대통령의 SNS인 트루스소셜 계정 접근권을 가진 몇 안 되는 인물 중 하나로도 알려져 있다. 트럼프가 말을 하면 실시간으로 타이핑해 대신 게재하는 모습이 포착된 적도 있다.

뉴욕타임스의 백악관 출입 기자 매기 하버먼은 케이블 뉴스 채널 MS NOW 인터뷰에서 “하프는 트럼프에게 일종의 ‘애착 인형’(binky) 같은 존재”라며 “심리적 안정감을 주는 일종의 ‘안심 담요’”라고 말했다.