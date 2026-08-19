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본문 요약

올해 상반기 국내 신규 벤처투자액이 9조원에 육박하며 상반기 기준 역대 최대치를 기록했다.

중소벤처기업부는 19일 '2026년 상반기 신규 벤처투자 및 벤처펀드 결성 동향'을 발표하고 올해 상반기 국내 신규 벤처투자액이 전년 동기 대비 54.3% 증가한 8조8676억원으로 집계됐다고 밝혔다.

이는 벤처투자 호황기였던 2022년 상반기 실적을 넘어선 역대 최대 규모다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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올해 상반기 신규 벤처투자 9조원 육박 ‘역대 최대’

입력 2026.08.19 14:34

  • 정대연 기자

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김봉덕 중소벤처기업부 벤처정책관이 19일 서울 영등포구 중소기업중앙회에서 ‘2026년 상반기 신규 벤처투자 및 벤처펀드 결성 동향’ 브리핑을 하고 있다. 중소벤처기업부 제공

김봉덕 중소벤처기업부 벤처정책관이 19일 서울 영등포구 중소기업중앙회에서 ‘2026년 상반기 신규 벤처투자 및 벤처펀드 결성 동향’ 브리핑을 하고 있다. 중소벤처기업부 제공

올해 상반기 국내 신규 벤처투자액이 9조원에 육박하며 상반기 기준 역대 최대치를 기록했다. 인공지능(AI) 관련 업종에 대한 대형 투자가 투자 규모 확대를 이끌었다.

중소벤처기업부는 19일 ‘2026년 상반기 신규 벤처투자 및 벤처펀드 결성 동향’을 발표하고 올해 상반기 국내 신규 벤처투자액이 전년 동기 대비 54.3% 증가한 8조8676억원으로 집계됐다고 밝혔다. 이는 벤처투자 호황기였던 2022년 상반기(7조6442억원) 실적을 넘어선 역대 최대 규모다.

같은 기간 신규 벤처펀드 결성액은 33.0% 늘어난 8조4366억원으로, 2022년 상반기에 이어 역대 두 번째로 많았다. 출자자별로는 정책금융 출자액이 1조6274억원으로 58.3% 증가했고, 민간 부문은 6조8092억원으로 28.1% 증가했다. 특히 민간 부문 중 금융기관 출자액이 2조6061억원으로 54.9% 늘었다. 정책 목적 벤처펀드에 출자한 자산에 적용하는 위험가중치를 지난 3월 기존 400%에서 100%로 낮춘 것이 금융기관의 벤처펀드 출자를 늘리는 데 영향을 미친 것으로 중기부는 분석했다.

업종별로는 정보통신기술(ICT) 서비스가 1조8600억원으로 가장 많았고, 전기·기계·장비 1조5359억원, 바이오·의료 1조5041억원 등이 뒤를 이었다. 전년 동기 대비 각각 62.2%, 90.4%, 53.6% 증가했다. 특히 AI 반도체와 메모리칩, 휴머노이드 등 반도체·로보틱스 분야에서 1000억원 이상 대형 투자가 이뤄지면서 ICT 제조 분야 투자가 전년 동기 대비 143.3% 급증한 1조1454억원을 기록했다.

게임 분야는 전년 동기 대비 76.3% 감소한 424억원의 벤처투자액에 그쳤다. 모든 업종 중 유일하게 감소한 분야다. 올해 상반기에 게임 분야 대형 투자가 없었던 점 등이 영향을 미친 것으로 보인다.

벤처투자회사·조합 기준 지역별 투자액은 수도권이 3조972억원으로 전년 동기 대비 49.9% 증가했고, 비수도권은 1조647억원으로 104.7% 늘어 수도권보다 증가율이 높았다. 수도권에선 경기도가 1조2494억원으로 106.9% 증가했는데, 판교 등 AI 혁신 클러스터를 중심으로 투자가 확대된 영향이었다. 비수도권에선 대전이 생명과학·우주항공 분야 대형 투자 영향으로 4359억원을 기록해 가장 많았다.

중기부는 최근 3년간 벤처투자를 유치한 스타트업은 투자 유치 이후 매년 고용이 11% 이상 증가한 것으로 조사됐다고 밝혔다. 늘어난 고용 인원 가운데 30대 이하 청년이 차지하는 비중은 60% 수준이었다.

김봉덕 중기부 벤처정책관은 “벤처투자 확대가 창업·벤처기업의 혁신성장뿐 아니라 청년 일자리 창출과 지역 경제 활성화로 이어지도록 모태펀드의 모험자본 마중물 역할을 강화하겠다”며 “관계 부처와 협력해 세제 혜택 등 정책적 지원을 차질 없이 추진하겠다”고 밝혔다.

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